Volksfront sichert sich Mehrheit im Parlamentspräsidium

Während der Block von Präsident Macron die Präsidentin der Nationalversammlung stellt, wird das Exekutivorgan des Parlaments von Abgeordneten der Neuen Volksfront dominiert.

Zwar wurde Yaël Braun-Pivet von der Macron-Partei Renaissance (Wiedergeburt), wieder zur Präsidentin der Nationalversammlung gewählt, bei der Leitung der Parlamentsarbeit muss sie jetzt aber mit der Neuen Volksfront (NFP) zusammenarbeiten. Zur Überraschung aller gewann die Linke in der Nacht von Freitag auf Samstag tatsächlich die absolute Mehrheit im Präsidium der Nationalversammlung, ihrem Exekutivorgan.

Insgesamt gewann die NFP von den 22 zu besetzenden Sitzen sechs Vizepräsidenten, drei Quästoren und zwölf Sekretäre. Die Neue Volksfront verfügt somit über die absolute Mehrheit, die restlichen Sitze verteilen sich auf die Fraktionen des Präsidentenlagers (fünf), der republikanischen Rechten (drei) und der Unabhängigen von Liot (zwei).

Eine Konfiguration, die „die Arbeitsatmosphäre in der Nationalversammlung ein wenig verändern wird“, bekräftigte am Ende der Abstimmung die Vorsitzende der LFI-Abgeordneten Mathilde Panot und prangerte die Sanktionen gegen ihre Gruppe in der vorherigen Legislaturperiode an, von denen die meisten schwerwiegende Maßnahmen vom Präsidium der Nationalversammlung verhängt wurden.

Unter dem Vorsitz von Parlamentspräsidentin Yaël Braun-Pivet teilt das Präsidium den Abgeordneten das Wort zu, gewährleistet den reibungslosen Ablauf der Debatten, schlichtet Streitigkeiten und hat die Befugnis, Abgeordnete während der Sitzungen zu sanktionieren.

Was die Geldgeschäfte der Versammlung betrifft, so werden sie von drei Frauen im Amt der Quästorin innegehabt: einer Sozialistin, einer Makronistin und einem Mitglied der Republikanischen Rechten (ehemalige LR).

Die Le-Pen-Partei Rassemblement National ist seit ihrem dritten Platz bei den Wahlen isoliert. Sie hatte es auf mehrere Schlüsselpositionen in der Nationalversammlung abgesehen, ging aber leer aus.