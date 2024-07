Von Euronews mit AP, EBU

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat einen von den Vereinten Nationen unterstützten Plan zur Wiedervereinigung Zyperns mit kaltem Wasser begossen und seine Unterstützung für eine Zwei-Staaten-Lösung bekräftigt, die von den griechischen Zyprioten als nicht realisierbar abgelehnt wird.

Am Jahrestag der türkischen Invasion, die die Insel entlang ethnischer Linien spaltete, schloss Erdoğan die Wiederaufnahme von Gesprächen auf der Grundlage des Annan-Plans aus, der die Gründung einer Vereinigten Republik Zypern, einer Föderation von zwei Staaten, vorschlägt.

Dieser Plan wurde 2004 einem Referendum unterzogen, das von 65 % der türkischen Zyprioten im Norden angenommen wurde, während mehr als 75 % der griechischen Zyprioten im Süden die vorgeschlagene Teilung der Insel ablehnten.

Obwohl Erdoğan den Föderationsplan der UNO bereits früher abgelehnt hat, hatten Griechenland und die griechischen Zyprioten gehofft, dass er seine Position aufweichen würde.

"Man kann nicht zweimal im selben Wasser baden. Wenn man die Fakten auf der Insel ignoriert, kommt man nicht weiter. Wir glauben, dass eine föderale Lösung in Zypern nicht möglich ist", sagte Erdoğan.

Seine Äußerungen könnten die Bemühungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, beide Seiten wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, weiter erschweren.

Ersin Tatar, der derzeitige Präsident der international nicht anerkannten Türkischen Republik Nordzypern, schloss sich den Äußerungen von Erdoğan an.

"Die dominante und imposante Haltung der unveränderlichen griechisch-zypriotischen Mentalität hat alle Verhandlungsprozesse zum Scheitern gebracht", sagte er und bezog sich dabei auf die Gespräche, die seit 2017 ins Stocken geraten sind.

"Die griechische Seite besteht immer noch auf einer Lösung unter dem Namen einer föderalen Lösung, in der die türkischen Zyprioten in einer Minderheitsposition sein werden und Zypern in eine einheitliche Struktur innerhalb der Europäischen Union verwandelt wird. Diese Lösung hat das Ziel, unseren Staat und unsere Souveränität zu zerstören, indem sie die Abschaffung der Türkei als Garant und deren Interventionsrecht und den Abzug der türkischen Soldaten aus Zypern fordert. Deshalb ist es uns nicht möglich, diese Ziele zu akzeptieren".

Auf der anderen Seite der von den Vereinten Nationen überwachten Pufferzone erklärte der zypriotische Präsident Nikos Christodoulides, er habe von den Vereinten Nationen positive Botschaften zur Lösung des Zypern-Problems erhalten, warf Ankara jedoch die "Verletzung der Menschenrechte der zypriotischen Bevölkerung" vor.

"Wenn die Türkei wirklich wünscht, dass die Bedingungen für Sicherheit und Stabilität in der Region vorherrschen, wenn die Türkei tatsächlich eine Annäherung an die EU wünscht, die für die Türkei selbst von Vorteil ist, wenn die Türkei sich an den Bemühungen der Staaten der Region um regionale Stabilität und Sicherheit beteiligen möchte, dann kennt die Türkei sehr wohl den Weg, um dies zu erreichen", sagte er.

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides spricht während einer Veranstaltung zum 50. Jahrestag der türkischen Invasion in Nikosia, 20. Juli 2024 Petros Karadjias/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Der Jahrestag der türkischen Invasion wird auf beiden Seiten der Grenze sehr unterschiedlich begangen.

Im türkisch kontrollierten Norden ist es ein festlicher Anlass für diejenigen, die die Invasion als Erlösung von der Vorherrschaft der griechischsprachigen Mehrheit betrachten.

Im Süden hingegen beginnt der Tag mit dem Heulen der Luftschutzsirenen bei Tagesanbruch, ein feierlicher Tag, der die griechischen Zyprioten an eine Katastrophe erinnert, die Tausende von Toten oder Vermissten forderte und ein Viertel der griechisch-zypriotischen Bevölkerung vertrieb.

Zypern ist seit 1974 geteilt, als türkische Truppen als Reaktion auf einen Putsch der griechischen Militärjunta einmarschierten und die rechtmäßige zyprische Regierung stürzten. Die Türkei unterhält im Norden Zyperns rund 35.000 Soldaten.

Im nördlichen Teil, in dem mehrheitlich türkische Zyprioten und türkische Siedler leben, wurde 1983 die Türkische Republik Nordzypern ausgerufen, ein nur von der Türkei anerkannter Staat.

Die Republik Zypern trat 2004 der Europäischen Union bei, und Brüssel betrachtet die gesamte Insel als EU-Gebiet, wobei die türkischen Zyprioten ebenfalls als EU-Bürger gelten.