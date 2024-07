Ein Platz für innovative Ideen: TechTower in Pilsen

Die Stadt Pilsen in der Tschechischen Republik setzt auf Innovation, um junge Menschen zu halten und zu fördern. Deshalb hat sie TechTower aufgebaut, einen der modernsten Technologieparks des Landes. Er wurde zum Teil von der europäischen Kohäsionspolitik finanziert

Eine ehemalige Brauerei in der tschechischen Stadt Pilsen ist heute ein moderner Technologiepark. Aus dieser Region kommen das erste helle Lagerbier und auch das Wort "Roboter". Mit dem europäischen Projekt TechTower blüht erneut Innovation auf.

"Wir entwickeln Talente und inspirieren Unternehmen", erzählt Tomáš Cholinský, Direktor der Informationstechnikverwaltung der Stadt Pilsen (SIT Port). "Wir organisieren etwa 80 Veranstaltungen im Jahr. Wir unterrichten an Schulen und Universitäten. Wir machen Hackathons und Festivals."

Das We Innovate Pilsen Festival, das Anfang Juni stattfand, ist nur ein Beispiel dafür, was das Technologiezentrum Innovatoren und Start-ups wie CIE bietet, das sich auf virtuelle Realität für die Bildung spezialisiert hat:

"TechTower hat die besten Bedingungen für unser Unternehmen geschaffen. Nicht nur in Bezug auf Bedingungen vor Ort, wo wir ausgezeichnete Büros, Einrichtungen und alles andere haben, sondern auch in Bezug auf die Kontakte der Stadt zur Universität, zu anderen öffentlichen Einrichtungen und zu anderen Unternehmen", so der CIE-Geschäftsführer Mark Bárdy. "Die Bedingungen sind so, dass unsere Kunden zu uns kommen und nicht wir zu ihnen, was uns viel Zeit und Geld spart."

Das Projekt TechTower hat fast 26 Millionen Euro gekostet, wovon etwa 7 Millionen Euro aus der europäischen Kohäsionspolitik stammen.

Auf den 10.000 Quadratmetern des Gebäudes gibt es neben der Multifunktionshalle, in der Veranstaltungen stattfinden, Büros, Co-Working-Spaces und andere Einrichtungen.

Darunter ein 10 Meter tiefer Wassertank, der größte des Landes, in dem Rettungskräfte ihre Ausrüstung testen können, wie z. B. eine Wasserdrohne.

Filip Kopecký vom tschechischen Roten Kreuz freut sich: "Bevor es dieses Becken gab, hatten wie kein guten Bedingungen um zu trainieren. Das tiefste Becken war zum Schwimmen, ein klassisches 50-Meter-Becken, wo die Tiefe 2 Meter beträgt. Dort konnte man nicht trainieren, weil dort einfach die Bedingungen nicht stimmten."

Interesse für neue Technolgien wecken

Das Hauptziel des Projekts ist die Sensibilisierung für neue Technologien. Dadurch werden viele junge Talente gefördert. Tomáš Cholinský: "Wir haben hier ein paar Hacker aus der tschechischen Nationalmannschaft. Wir haben hier ein paar Jungs, die ihr eigenes kleines Wasserstoffauto gebaut haben. Ich bin stolz auf die Jungs, die mit dem SPOT arbeiten."

SPOT ist der Name der beiden Roboter von Boston Dynamics. Sie hat die Stadt zu Übungszwecken für Schüler gekauft hat. Jugendliche, die nicht älter als 16 oder sogar 15 sind, wie Samuel:

"Mein Freund Martin und ich planen, einen Rover zu bauen, mit dem wir vielleicht Stipendien gewinnen können. Und dank der Unterstützung hier, wo wir den SPOT programmiert haben, haben wir einen Platz, um einen Roboter zu bauen, und wir bekommen die Mittel."

Von der Brauerei bis zur Roboterprogrammierung - das Innovationszentrum TechTower und die Stadt Pilsen setzen auf Innovation.