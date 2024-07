Giuseppe Antoci lebt seit fast zehn Jahren wegen Bedrohungen durch die sizilianische Mafia unter ständigem Schutz der Polizei. Nun wird das Protokoll auch auf das Europaparlament ausgeweitet.

WERBUNG

Als Präsident des Nebrodi-Parks in Sizilien hatte er ein Protokoll ausgearbeitet, um zu verhindern, dass die für die Landwirtschaft bestimmten Gelder aus europäischen Fonds in die Hände von Mafia-Clans gelangen und damit einen der wichtigsten Finanzierungskanäle des organisierten Verbrechens landen.

Ein "Feind" der Mafia

Deshalb sei er ein "Feind" der Mafia geworden, erklärte er Euronews. "Ein Feind zu werden bedeutet, dass man zuerst mit Drohungen beginnt. Sie machen dir klar, dass du nicht weitermachen darfst, und wenn du weitermachst, geht es bis zur letzten Meile."

Im Mai 2016 wurde Antoci von dem einzigen Mafia-Angriff seit den Massakern von 1992 getroffen. Die vier Beamten der Staatspolizei, die ihn begleiteten, retteten ihm nach einem heftigen Schusswechsel das Leben. "Sie brachten mich nach Hause zu meiner Frau und meinen Töchtern".

Für sein Engagement wurde er am 2. Februar 2017 vom Staatspräsidenten Sergio Mattarella mit dem Titel "Verdienstoffizier der Italienischen Republik" ausgezeichnet, sein Protokoll wurde auf ganz Sizilien ausgedehnt und sogar die Europäische Kommission würdigte ihn in einer Mitteilung von Handelskommissar Phil Hogan als "beredtes Beispiel" für sein Engagement im Kampf gegen die Mafia.

Antoci, der im Februar 2018 als Präsident des Nebrodi-Parks abgelöst wurde, bleibt weiterhin von Mafia-Clans bedroht.

Eine Amtszeit unter Geleitschutz

Aus diesem Grund leben er und seine Familie ein Leben mit hohen Sicherheitsvorkehrungen, und das besondere Schutzregime muss auch im Ausland angewendet werden. So wird er nach seiner Wahl in das EU-Parlament mit der Fünf-Sterne-Bewegung ein Büro mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen haben, das keine Fenster nach außen hat. In den Fluren in Brüssel läuft er nie allein herum. Polizeibeamte begleiten ihn auf Schritt und Tritt, folgen ihm bis zum Eingang der Sitzungen und warten direkt vor der Tür auf ihn.

In den nächsten fünf Jahren wird Giuseppe Antoci Mitglied des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres des Europäischen Parlaments sein und verspricht, sich mit dem zu beschäftigen, was er am besten kann: dem organisierten Verbrechen, das er als "wirtschaftlichen Ballast" für die Europäische Union bezeichnet.

"Ich habe bereits eine Entschließung zur Einrichtung des Crim-Ausschusses vorgeschlagen, der sich mit dem organisierten Verbrechen befassen soll und der bisher nur einmal im Europäischen Parlament eingerichtet wurde. Wir glauben, dass die Mafia globalisiert ist, dass das organisierte Verbrechen in so vielen Gebieten und in so vielen europäischen Staaten präsent ist".

Auch als Europaabgeordneter ist sein Leben ein Leben des Verzichts und der Einschränkungen, für ihn und seine Familie, die gezwungen ist, in einem Haus zu leben, das ständig überwacht wird. Aber Antoci hat keinen Zweifel: Das ist es wert.

"Man kann bei einem Mafia-Massaker sterben, wie es mir mit diesen mutigen Polizisten passiert ist", sagt er.

Es gäbe die Gedenkfeiern, die Grabsteine, die Erinnerungen. Zu Recht, aber man stirbt nur einmal. Dann gibt es noch eine andere Art zu sterben: morgens aufstehen, in den Spiegel schauen, wissen, dass man seine Pflicht nicht erfüllt hat, sich schmutzig fühlen, wissen, dass man nicht ins andere Zimmer gehen kann, seine Töchter segnen und ihnen weiterhin sagen, dass das Leben mit Rechtschaffenheit gelebt werden muss, ohne den Blick zu senken und den Rücken einzuziehen. Dann bringt dich dieser Spiegel jeden Tag um..."