Feurige Premiere für "Rebecca" - in Szeged gibt's das Musical zum ersten Mal "Open air"

Das Musical "Rebecca" ist rund um die Welt getourt. Nun ist es im ungarischen Szeged angekommen - zum ersten Mal im Freien!

WERBUNG

Feurige Weltpremiere beim Open-Air-Festival in Szeged: Das Lévay-Kunze-Musical „Rebecca“, das durch die Musiktheater der Welt getourt ist, wird jetzt in Ungarns größtem Freilufttheater mit einem Fassungsvermögen von 4.000 Zuschauern erstmals aufgeführt. Es ist eines der wichtigsten Open-Air-Festivals in Mitteleuropa.

Die Akustik des von einer Reihe von Arkaden umgebenen Kirchplatzes ist ideal für Theateraufführungen im Freien. Die allererste Aufführung hier war das Stück „Ungarische Passion“ im Sommer 1930.

In „Rebecca“ schaffen die auf LED-Wände projizierte düstere Burgsilhouette und die sich vor ihr entfaltende Geschichte eine fast beklemmende Atmosphäre auf den mehr als 1.000 Quadratmetern der Spielfläche. Die wird von den beiden Türmen des Doms von Szeged eingerahmt. Es ist die Geschichte eines wohlhabenden Mannes, der seine erste Frau unter mysteriösen Umständen verloren hat, und seiner neuen Frau - gespielt von Petra Gubik: „Diese junge Frau tut oft Dinge, die nicht zu ihr passen oder abrupt sind. Sie hat einen instinktiven Drang, aus der Begleiterrolle auszubrechen, bis sie zu Manderlay kommt.“

Die ungarische Erstaufführung fand 2010 in Budapest statt, ebenfalls unter der Regie von Attila Béres. Die Neuinszenierung in Szeged ist eine völlig anders, nicht nur in Bezug auf die Inszenierung, sondern auch, was die Besetzung angeht:

„Die treibende Kraft der Geschichte ist die Notwendigkeit, sich selbst zu stellen, und ich denke, das ist eine Sache des 21. Jahrhunderts. Ich hatte die Bedingung, dass ich es nicht mit der alten Besetzung machen wollte, weil dann etwas wiederbelebt wurde, obwohl 15 Jahre vergangen sind, die soziale Dynamik, die menschlichen Beziehungen, die menschlichen Beziehungen haben sich verändert.“

In dem Musical ist auch die international bekannte ungarische Schauspielerin Dorottya Udvaros zu sehen. Sie spielt eine reiche amerikanische Dame, die verzweifelt einen Ehemann sucht:

„Ich habe einen inneren Monolog über diese Rolle, der im Stück nicht offenbart wird, dass es einen Grund gibt, warum sie dieses Mädchen als ihre Begleiterin ausgewählt hat, es gibt eine besondere Beziehung zwischen ihnen, denke ich.“

Die Haushälterin Mrs. Danvers, die den Tod von Rebecca (der ehemaligen Hausherrin) nicht verwinden kann, zieht auf teuflische Weise die Fäden, stirbt aber am Ende in dem von ihr selbst verursachten Feuer.

Das Musical basiert auf dem Roman von Daphne du Maurier und wurde bereits mehrfach verfilmt, am bekanntesten ist die Version von Alfred Hitchcock. Die letzte Aufführung findet an diesem Wochenende statt.