Von Euronews mit AP

In Spanien, Kroatien, Albanien und Nordmazedonien nimmt die Hitzewelle kein Ende.

WERBUNG

Viele Regionen im Süden von Europa haben weiterhin mit der Hitzewelle und mit Waldbränden zu kämpfen.

In Nordmazedonien sind mehrere Feuer seit mehr als 20 Tagen außer Kontrolle. In einem Dorf im Osten von Skopje ist eine ältere Person ums Leben gekommen.

Serbien schickt Löschhubschrauber nach Nordmazedonien

Jetzt hat Serbien mehrere Löschhubschrauber nach Nordmazedonien geschickt.

Auch in Albanien fachen starke Winde die Waldbrände immer wieder an.

Die mehr als 120 Waldbrände in Kroatien waren den Behörden zufolge am Donnerstag unter Kontrolle.

Extreme Hitze in Spanien - auch in der Nacht

Doch die Hitzewelle ist vielerorts in Europa nicht beendet. In Madrid erklärt eine junge Frau gegenüber Euronews, die Hitze in der spanischen Hauptstadt sei schrecklich.

Und ein junger Mann meint, dass es in diesem Jahr viel schlimmer sei als sonst. Selbst am Abend und in der Nacht sei die extreme Hitze spürbar.

Viele Expertinnen und Experten fordern die politische Verantwortlichen dazu auf, mehr im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels zu unternehmen.