Macrons Besuch in Belgrad folgt weniger als fünf Monate nach dem Aufenthalt seines serbischen Amtskollegen Aleksandar Vučić in Paris. Waffenlieferungen und der mögliche EU-Beitritt dürften in Belgrad weit oben auf der Agenda stehen.

WERBUNG

Nachdem der französische Präsident Emmanuel Macron im April erklärt hatte, Serbiens Zukunft liege "in der Europäischen Union ... und nirgendwo sonst", setzt er nun seine Charmeoffensive im Westbalkan fort.

Macron wird am 29. und 30. August zu einem offiziellen Besuch nach Belgrad reisen, wie der Elysée-Palast mitteilte.

Eines der brennendsten Themen wird der Verkauf von zwölf verschiedenen Rafale-Kampfjets im Wert von 3 Milliarden Euro an Serbien sein.

Belgrad hat seine Rüstungsausgaben in diesem Jahr erhöht. "Frankreich ist zu einem bevorzugten Partner für die serbischen Aufrüstungsbemühungen geworden", so Dr. Sophie Gueudet, eine auf den Westbalkan spezialisierte Forscherin an der Scuola Superiore Sant'Anna in Italien.

Es ist ein Versuch Macrons, die bilateralen Beziehungen zu festigen und Serbiens Abhängigkeit von Russland bei Verteidigungs- und Sicherheitssystemen zu schwächen.

Serbien wird ein Abkommen über den Kauf von 12 französischen Rafale-Kampfflugzeugen unterzeichnen. Darko Vojinovic/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Aleksandar Vučić, den serbischen Präsidenten, wieder näher an die EU heranzuführen, könnte als kluger diplomatischer Schachzug Macrons angesehen werden", so Dr. Gueudet gegenüber Euronews.

Ein Trugschluss, meinen viele Expert:innen. "Serbien hat in den letzten Jahren auch gute Beziehungen zu Russland und China gepflegt", erklärt Florian Bieber, Professor für Südosteuropäische Geschichte und Politik an der Universität Graz.

Der chinesische Staatschef Xi Jinping besuchte Belgrad im Mai im Rahmen seiner ersten Europareise seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020. Peking hat Milliarden in Serbien investiert, insbesondere in den Bergbau und die Industrie.

Für Russland ist Serbien nach wie vor der engste Verbündete auf dem Westbalkan, was auf die solide Zusammenarbeit im Energiebereich, den Widerstand gegen die Unabhängigkeit des Kosovo und die gemeinsame orthodoxe Religion zurückzuführen ist.

"Jedes Mal, wenn es diese Partnerschaften mit der EU gibt, schafft es Belgrad, auch seine Beziehungen zu China und Russland eng zu halten. Serbien wird niemals alles auf eine Karte setzen", so Strahinja Subotić, eine leitende Wissenschaftlerin am European Policy Center in Belgrad.

"Solange Serbien in Sachen Energie und Kosovo von Russland abhängig bleibt, wird der Kreml immer ein Druckmittel haben", fügt Subotić gegenüber Euronews hinzu.

Das heikle Thema des EU-Beitritts

Ein weiteres wichtiges Thema wird der EU-Beitritt Serbiens sein, der stark von der Normalisierung der Beziehungen zum Kosovo abhängt .

Belgrad erkennt die Souveränität von Pristina, das 2008 seine Unabhängigkeit erklärt hat, nicht an. Zahlreiche Beschwichtigungs- und Dialogversuche unter Brüsseler Führung sind in den letzten Jahren gescheitert.

"Aufgrund der angespannten geopolitischen Lage und des fehlenden Systems zur Kontrolle dessen, was Serbien mit diesen verstärkten Verteidigungskapazitäten anstellen wird, bin ich skeptisch, ob es für Frankreich eine kluge Entscheidung ist, überhaupt Waffen an Serbien zu verkaufen", so Dr. Gueudet.

Macron scheint sich in dem Konflikt auf die Seite Serbiens gestellt zu haben. Anfang August verurteilte Frankreich "die Häufung einseitiger Aktionen der kosovarischen Behörden", die "die Normalisierungsbemühungen gefährden".

WERBUNG

Analyst:innen bleiben jedoch skeptisch, was Vučićs politischen Willen betrifft, die EU-Integration tatsächlich voranzutreiben.

"Diese Versuche führen Serbien eher durch wirtschaftliche Elemente näher an die EU heran als durch die Werte der Europäischen Union", sagt Florian Bieber.

"Offiziell verfolgt Serbien den EU-Beitritt, aber in den letzten Jahren hat es keine wesentlichen Fortschritte gegeben", erklärt er.

Während Belgrad einige Verbesserungen im Justizwesen erreicht hat, wurden in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung, organisierte Kriminalität und Meinungsfreiheit nur begrenzte Fortschritte erzielt, konstatiert der jährliche Fortschrittsbericht über Serbien , der von der Europäischen Kommission im Jahr 2023 veröffentlicht wurde.

WERBUNG

"Vučić wäre gerne Teil der EU, aber nur, wenn er wie Ungarns Viktor Orban handeln kann", so Subotić.

Das Europäische Parlament hat dem EU-Mitgliedsland Ungarn vorgeworfen, in den letzten Jahren zunehmend Rückschritte bei den Themen Rechtsstaatlichkeit, Korruption und LGBTQ+-Rechten gemacht zu haben.

Expert:innen sind der Meinung, dass Vučićs Regierung, der oft vorgeworfen wird, politische Gegner zu unterdrücken und unabhängige Medien mundtot zu machen, viel zu verlieren hat, wenn sie sich an die demokratischen Grundsätze hält, die für einen EU-Beitritt erforderlich sind.

Euronews hat die serbische Regierung um eine Stellungnahme gebeten.