Krieg gegen Russland: Selenskyj will USA Siegesplan vorlegen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen Plan, wie Russland besiegt werden kann, sagt er.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will den USA im September einen Plan vorstellen, für den Sieg über Russland. Der Einmarsch in Kursk sei Teil davon, so Selenskyj.

Die Ukraine steht kurz vor dem Beginn der vierten Woche ihres Einmarsches in die russischen Region Kursk.

"Der Plan wurde vorbereitet, und ich denke, es ist nur fair, dass ich diesen Plan zuerst dem US-Präsidenten vorstelle", so Selenskyj. "Der Erfolg dieses Plans hängt von ihm ab: Ob sie uns das geben werden, was in diesem Plan steht oder nicht und ob wir die Freiheit haben werden, diesen Plan zu umzusetzen oder nicht."

Kann die Kursk-Offensive Russland aufhalten?

Die Kursk-Operation, der größte Einmarsch in Russland seit dem Zweiten Weltkrieg, hat rund 130.000 Einwohner zur Evakuierung ihrer Häuser gezwungen. Russland hat Verstärkung in die Region geschickt, aber es war nicht klar, inwieweit die Operation die russischen Positionen auf ukrainischem Gebiet schwächen könnte.

Selenskyj sagt, dass der Einmarsch in Kursk bisher die drohende Besetzung von Teilen der Regionen Charkiw, Sumy und Tschernihiw abgewendet habe.

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Ukraine in Kursk schwere Verluste erlitten habe - etwa 6.600 getötete oder verletzte Soldaten - und dass mehr als 70 Panzer sowie zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden seien. Diese Zahlen konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Indes teilte der Wächter der Internationalen Atomenergiebehörde Rafael Grossi nach dem Besuch einer Anlage in der Region Kursk seine Besorgnis über die Gefahr eines nuklearen Zwischenfalls mit.

Besonders besorgniserregend sei die Nähe der Anlage zur militärischen Front.

"Der Kern des Reaktors, der Kernmaterial enthält, ist nur durch ein normales Dach geschützt. Das macht ihn extrem anfällig und zerbrechlich, zum Beispiel für Artillerieeinschläge, Drohnen oder Raketen", erklärte Grossi.

"Heute wurde ich über mehrere Fälle von Drohnenangriffen auf das Territorium und die Einrichtungen der Anlage informiert. In der Anlage habe ich Spuren dieser Angriffe gesehen“, so Grossi.

Die Anlage arbeite jetzt "in einem Modus, der dem Normalbetrieb sehr nahe kommt“, sagte er.