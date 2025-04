WERBUNG

Ukrainische Angriffe auf Ziele in Russland könnten sich auf Operationen im gesamten ukrainischen Kriegsgebiet auswirken. Vorausgesetzt, die ukrainischen Streitkräfte würden über das Material, die Fähigkeiten und die Erlaubnis verfügen, eine solche Angriffskampagne gegen Logistik- und Unterstützungseinrichtungen in Russland in großem Umfang durchzuführen.

Dies ist die jüngste Einschätzung der Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) nach den jüngsten Vorfällen vom Mittwoch und Donnerstag. Ukrainische Streitkräfte hatten Berichten zufolge ein Drohnenlager in der russischen Region Krasnodar und ein Munitionslager in der autonomen Republik Adygeja im Nordkaukasus im Südlichen Teil Russlands angriffen.

Ukrainische Streitkräfte hatten ein Drohnenlager im südlichen Teil Russlands angegriffen

Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs lagerten die russischen Streitkräfte in der Anlage in der Nähe von Oktjabrskij in der Region Krasnodar rund 400 Shahed-Drohnen.

Das ISW stellte fest, dass sich die russischen Streitkräfte auf Shahed-Drohnen verlassen, um sowohl vorderste als auch weiteste ukrainische Siedlungen und Städte anzugreifen. Täglich werden etwa 10.000 Artilleriegranaten gegen ukrainische Stellungen an der Front eingesetzt.

Die in den USA ansässige Denkfabrik ist der Ansicht, dass die Auswirkungen eines einzelnen Angriffs die Kriegsanstrengungen Russlands wahrscheinlich nicht wesentlich beeinträchtigen werden, dass aber wiederholte Angriffe auf Munitionsdepots die russische Militärführung dazu zwingen könnten, ihre Unterstützungs- und Logistiksysteme in den rückwärtigen Gebieten neu zu organisieren und zu verlagern.

Zeitplan der ukrainischen Angriffe

Die Ukraine hat am 18. September zuerst das Munitionsdepot Toropets in der Region Twer angegriffen, gefolgt von weiteren schweren Angriffen auf das Munitionsdepot Oktyabrskii in derselben Region und das Munitionsdepot Tikhoretsk in der Region Krasnodar am 21. September.

Am Mittwoch trafen die ukrainischen Streitkräfte ein Raketen- und Munitionslager in Karatschew in der Region Brjansk. Am Donnerstag folgten Angriffe auf den Militärflugplatz Chanskaja und ein Munitionslager in der Republik Adygea.

Eine Quelle des ukrainischen Sicherheitsdienstes SBU teilte dem Kyiv Independent mit, dass bei diesem letzten Angriff 57 Kampfflugzeuge, ein Schulflugzeug und Hubschrauber auf dem Flugplatz stationiert waren.

Der ukrainische Generalstab teilte mit, dass die russischen Streitkräfte Su-34-Kampfbomber und Su-27-Kampfflugzeuge auf dem Luftwaffenstützpunkt Chanskaja stationiert haben.

Die ukrainische Website Suspilne berichtet, dass die russischen Streitkräfte den Luftwaffenstützpunkt Chanskaja nach eigenen Angaben zum Auftanken von Flugzeugen bei Luftangriffen auf ukrainische Einheiten und Siedlungen an der Front nutzen.

Bei fast jedem dieser Angriffe wurden nach Angaben der russischen Regionalbehörden die meisten der abgeschossenen ukrainischen Drohnen abgefangen und abgeschossen.

Öldepot auf der annektierten Krim angegriffen

Am Montag griffen ukrainische Drohnen das größte Treibstoffdepot auf der illegal annektierten Krim an. Der Angriff löste einen Großbrand aus.

Igor Tkatschenko, der von Moskau ernannte Leiter der örtlichen Verwaltung, bestätigte zunächst, dass ein Treibstoffdepot in Brand geraten war. Später sagte er, dass über 1.000 Menschen evakuiert worden seien, da sich die Flammen auf mehr als 2.500 Quadratmeter ausgebreitet hätten.

Das Feodosia-Terminal wurde bereits im März von ukrainischen Drohnen angegriffen. Dabei wurde die Hauptkraftstoffleitung beschädigt, was einen Brand verursachte, der erst nach über einer Stunde gelöscht werden konnte.

Neben Feodosia gibt es nur einen weiteren Terminal dieser Art in Sewastopol, der das russische Militär und die Moskauer Schwarzmeerflotte bedient.

Aufhebung der Beschränkungen würde der Ukraine Vorteile schaffen

Nach Ansicht des ISW könnten die ukrainischen Langstreckenangriffe in Zukunft noch größere Auswirkungen haben, wenn Kiew grünes Licht für den Einsatz westlicher Systeme erhält.

Zusammen mit der Weiterentwicklung der ukrainischen Langstreckenschlagskapazitäten könnte die Aufhebung der Beschränkungen es den ukrainischen Streitkräften ermöglichen, solche russischen Schwachstellen auszunutzen, bevor Moskau wirksamere Gegenmaßnahmen ergreift.

"Ukrainische Angriffe auf Einrichtungen in Russland könnten sich auf offensive Operationen im gesamten ukrainischen Raum auswirken, wenn die ukrainischen Streitkräfte über das Material, die Fähigkeiten und die Erlaubnis verfügen, eine solche Angriffskampagne gegen Logistik- und Unterstützungseinrichtungen in Russland in großem Umfang durchzuführen", so das ISW.