"Koalition der Willigen" für die Ukraine: Wer wäre dabei?

Frankreich und Großbritannien haben auf dem Ukraine-Gipfeltreffen am Sonntag in London die Idee ins Spiel gebracht, eine "Koalition der Willigen" zur Verteidigung der Ukraine zu bilden, um jedweden Friedensplan abzusichern.

Der britische Premierminister Keir Starmer beschrieb die Koalition als eine Gruppe von Ländern, "die bereit sind, die Ukraine mit Bodentruppen und Flugzeugen in der Luft zu unterstützen, in Zusammenarbeit mit anderen ".

Das Mandat dieser möglichen Truppen in der Ukraine ist noch nicht sicher. Der Direktor des IRSEM Europe (Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire), Philippe Perchoc, listet eine ganze Reihe von Fragen im Zusammenhang mit der Entsendung von Soldaten auf.

"Bedeutet es, Truppen in den Westen der Ukraine zu schicken, um ukrainische Soldaten aus dem Westen der Ukraine freizugeben und an die Front zu entsenden? Handelt es sich dabei um Friedenssicherung? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und in diesem Fall bedeutet friedenserhaltend, dass Friedenstruppen an der Front positioniert werden, um Kämpfe zu verhindern. Es sind also viele verschiedene Dinge", erklärt er gegenüber Euronews.

Experten gehen davon aus, dass mehrere Tausend Soldaten notwendig wären, um die Friedenssicherung glaubwürdig zu gewährleisten. "Sagen wir ein Armeekorps von 50.000 Soldaten, um eine klare Botschaft an Russland zu senden, dass wir es sehr ernst meinen ", überschlägt Sven Biscop vom Egmont-Institut mit Sitz in Brüssel.

Doch während London und Paris offensichtlich bereit sind, diese Option zu prüfen, gibt es in Europa sehr unterschiedliche Positionen zu diesem heiklen Thema.

Einige Länder zögern

Einige europäische Länder scheinen die britisch-französische Initiative zu befürworten, haben sich aber noch nicht zu der Idee geäußert, Soldaten vor Ort zu stationieren.

Portugal beispielsweise hat seine volle Unterstützung für den Plan zugesichert, der von Großbritannien und Frankreich festgelegt werden soll. Die Regierung in Lissabon ist aber der Ansicht, dass es noch zu früh ist, um die Entsendung von Truppen in die Ukraine im Rahmen einer friedenserhaltenden Operation in Betracht zu ziehen.

"Die Entsendung von nationalen Streitkräften muss dem Obersten Rat für Nationale Verteidigung, der am 17. März zusammentritt, zur Stellungnahme vorgelegt werden ", betonte der Präsident der Republik, Marcelo Rebelo de Sousa.

Der niederländische Premierminister Dick Schoof erklärte, dass er im Namen seines Landes keine konkreten Zusagen gemacht habe, versicherte aber auch, dass sich die Niederlande mit den französischen und britischen Militärplanern zusammenschließen würden, um mögliche Lösungen zu erarbeiten.

Auch Spanien könnte sich beteiligen, allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. Der spanische Außenminister José Manuel Albares versicherte, dass sein Land "kein Problem" mit der Entsendung von Truppen ins Ausland habe, dass aber in der Ukraine "die Bemühungen derzeit noch hauptsächlich politisch und diplomatisch sind". Diese Entscheidung würde wahrscheinlich von der nationalen öffentlichen Meinung unterstützt werden: 81,7 % der Spanier sind laut einer Umfrage des Fernsehsenders "La Sexta" dafür, Soldaten als Friedenstruppe in die Ukraine zu entsenden.

Italien und Polen: die Skeptiker

Die italienische Premierministerin Giorgia Meloni gehört zu den skeptischsten Staatsoberhäuptern. "Ich bin immer noch perplex, was den Einsatz von europäischen Truppen angeht. Ich halte dies für eine Lösung, die sich als sehr kompliziert erweisen könnte und wahrscheinlich weniger entscheidend ist als andere", sagte sie nach dem Treffen in London vor Journalisten und betonte jedoch, dass "der Einsatz italienischer Truppen zum jetzigen Zeitpunkt nie auf der Tagesordnung stand".

Die beste Option, um der Ukraine Sicherheitsgarantien zu bieten, ist ihrer Meinung nach, in irgendeiner Weise den NATO-Artikel 5 über die kollektive Verteidigung einzubeziehen, der die NATO-Mitglieder dazu verpflichtet, sich im Falle eines Angriffs gegenseitig zu schützen.

Es ist jedoch bislang unklar, wie dieser Artikel angewandt werden soll, da die Ukraine kein NATO-Mitglied ist.

Obwohl Polen einer der größten Unterstützer der Ukraine seit der Invasion war, ist es weiterhin strikt gegen die Entsendung von Truppen in die Ukraine. Ministerpräsident Donald Tusk stellte klar, dass sein Land bereits eine schwere Last auf sich genommen habe, indem es in den ersten Wochen des Krieges fast zwei Millionen ukrainische Flüchtlinge aufgenommen habe. Die Regierung in Warschau wird logistische und politische Unterstützung leisten, aber offenbar keine Truppen vor Ort stationieren.

Ungarn und die Slowakei - keineswegs willens

Ungarn und die Slowakei waren die Länder, die der militärischen Unterstützung der Ukraine durch die EU am kritischsten gegenüberstanden und sich am stärksten für die Aufnahme eines Dialogs mit Russland zur Beendigung des Krieges einsetzten.

Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán beschuldigte die in London versammelten EU-Staats- und Regierungschefs, "den Krieg fortsetzen zu wollen, anstatt sich für den Frieden zu entscheiden".

Der slowakische Regierungschef äußerte Vorbehalte gegenüber einer Strategie "Frieden durch Gewalt", die er als " Rechtfertigung für die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine " ansieht.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass sich die ungarische und die slowakische Regierung an irgendeiner Initiative beteiligen werden, da die Entsendung ihrer Truppen nicht in Frage kommt.

Wie ist die Position Deutschlands?

Alle Augen sind nun auf Deutschland gerichtet, wo aller Voraussicht nach eine neue Regierung mit dem Christdemokraten Friedrich Merz an der Spitze gebildet wird.

Der derzeitige deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Entsendung deutscher Truppen in die Ukraine ausgeschlossen, obwohl sein Verteidigungsminister Boris Pistorius andeutete, dass im Falle eines Waffenstillstands Friedenstruppen in einer entmilitarisierten Zone stationiert werden könnten.

Diese Position könnte sich jedoch ändern, auch wenn die Entscheidung, deutsche Soldaten in die Ukraine zu entsenden, in der deutschen Öffentlichkeit schwer zu vermitteln sein dürfte.