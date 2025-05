Polen darf Post-COVID-Mittel für die Verteidigung verwenden

WERBUNG

Die Europäische Kommission hat Polen die Umwidmung von fast 6 Milliarden Euro an Post-COVID-Mitteln zur Finanzierung von Verteidigungsprojekten erlaubt. Dem polnischen Antrag wurde in einem schriftlichen Verfahren zugestimmt.

"Polen wird das erste Land sein, das Milliarden aus dem KPO (Nationales Konjunkturprogramm) in Sicherheit und Verteidigung investiert. Erfolgreiche Verhandlungen haben den Weg geebnet, jetzt versuchen andere Länder, in unsere Fußstapfen zu treten", schrieb Jan Szyszko, Staatssekretär im Ministerium für Fonds und Regionalpolitik, nach der Entscheidung der Kommission auf X .

Warschau erhielt fast 60 Mrd. Euro - davon 25,3 Milliarden Euro als Zuschüsse - aus dem 650-Milliarden-Euro-Plan der Kommission für die Konjunkturbelebungs- und Resilienzfazilität (RRF), mit der die von COVID geschädigten Volkswirtschaften in der gesamten EU angekurbelt werden sollen.

Die Fazilität, die Anfang 2021 in Kraft tritt, ist jedoch an Bedingungen geknüpft.

Die Gelder, die sowohl in Form von Zuschüssen als auch in Form von Darlehen vergeben wurden, mussten in Sektoren und Initiativen fließen, die die Wirtschaft der EU widerstandsfähiger, nachhaltiger, umweltfreundlicher und digitaler machen sollten; die Mitgliedstaaten mussten nationale Konjunktur- und Resilienzpläne (NRRP) vorlegen, in denen Reformen und Investitionen skizziert wurden; das Geld musste bis Ende 2026 ausgegeben werden.

Für einige Mitgliedstaaten war die Verwendung der Mittel alles andere als einfach, da bürokratische Engpässe, wechselnde politische Prioritäten und die hohe Inflation den Prozess weiter verlangsamten.

Die Mitgliedstaaten durften jedoch überarbeitete Pläne vorlegen, was Polen am 30. Januar tat, als es die Einführung einer neuen Maßnahme zur Schaffung einer Investitionsbeteiligung am Sicherheits- und Verteidigungsfonds vorschlug.

Die Kommission unterstützte die Maßnahme, wobei ein Sprecher Euronews mitteilte, dass verteidigungsbezogene Aktivitäten mit dem Ziel des Instruments, nachhaltiges Wachstum zu fördern und die Widerstandsfähigkeit der Mitgliedstaaten zu stärken, in Einklang gebracht werden können, sofern sie nicht gegen die in Artikel 41(2) des Vertrags über die Europäische Union dargelegten Beschränkungen verstoßen.

Artikel 41 regelt die Finanzierung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik, die auch die Verteidigungspolitik der Union umfasst. Absatz 2 legt fest, dass Ausgaben, die sich aus Maßnahmen mit militärischen oder verteidigungspolitischen Bezügen ergeben, ausdrücklich von der Finanzierung aus dem EU-Haushalt ausgeschlossen sind.

"Die Unterstützung des Verteidigungssektors durch die Sonderfazilität kann die Finanzierung des Ausbaus von Industriekapazitäten, der technologischen Entwicklung von Verteidigungsgütern sowie von Investitionen umfassen, die sowohl zivilen als auch militärischen Zwecken dienen, wie z. B. die Verkehrsinfrastruktur", so der Sprecher der Kommission.

Die Verteidigung ist zu einer der wichtigsten Prioritäten der EU geworden, nachdem Russlands Invasion in der Ukraine die Unzulänglichkeiten und Abhängigkeiten der europäischen Verteidigungsindustrie und die eklatanten Lücken in den militärischen Fähigkeiten des Blocks deutlich gemacht hat.

Die Kommission hat einen Plan vorgelegt, mit dem Hunderte von Milliarden Euro in den Verteidigungssektor fließen sollen, um diese Lücken zu schließen und die europäische Rüstungsproduktion anzukurbeln. Die wichtigsten finanziellen Mittel dieses Plans "Bereitschaft 2030" bestehen in einer größeren steuerlichen Flexibilität für die Mitgliedstaaten und in von der Kommission vergebenen Darlehen für Verteidigungsprojekte.

Die EU-Exekutive befürwortet jedoch auch die Umwidmung von Mitteln aus anderen EU-Programmen, wie z. B. dem Kohäsionsfonds, der darauf abzielt, die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten zwischen den 27 Mitgliedstaaten zu verringern.

Unterdessen verhandeln die NATO-Verbündeten, von denen 23 EU-Mitgliedstaaten sind, derzeit über eine Überarbeitung des Ziels für die Verteidigungsausgaben des Bündnisses, das derzeit bei 2 Prozent des BIP liegt. Washington hat sich für ein Ziel von 5 Prozent ausgesprochen.