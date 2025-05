Island will sich an der Sicherung der Arktis beteiligen

WERBUNG

Island muss bei der Verteidigung und Sicherheit im hohen Norden "mitspielen" und prüft, wie es seine Verteidigungsposition und seine Ausgaben entsprechend anpassen kann, sagte der isländische Ministerpräsidentin Kristrún Frostadóttir am Mittwoch.

"Wenn es um die Arktis geht, ist dies ein Ort, an dem wir uns engagieren müssen. Das ist unser Gebiet. Wir müssen uns in der Arktis engagieren und eine Meinung dazu haben, statt uns von anderen leiten zu lassen", sagte Frostadóttir in Brüssel nach einem Treffen mit NATO-Chef Mark Rutte.

"Auch wenn wir uns in einer Situation befinden, in der wir auch ein wenig von einer Bedrohungslage ausgehen, gibt es immer noch Möglichkeiten für einen Aufbau in Island. Das ist also etwas, das wir untersuchen. Wir werden konkrete Punkte für den Gipfel in Den Haag und auch für unsere Ausgabenüberprüfungen haben", fügte sie hinzu und bezog sich dabei auf einen NATO-Gipfel, der Ende Juni in der niederländischen Stadt stattfinden soll.

US-Präsident Donald Trump hatte damit gedroht, Grönland gewaltsam zu annektieren. Die US-Kontrolle über das halbautonome dänische Territorium sei für die "internationale Sicherheit" notwendig.

"Das ganze Gebiet wird sehr wichtig, und aus vielen Gründen sind die Routen sehr direkt nach Asien, nach Russland, und man hat überall Schiffe, und man muss Schutz haben. Wir müssen also eine Vereinbarung darüber treffen", so Trump.

Russland und China haben ihre Präsenz auf der Nördlichen Seeroute verstärkt

Russland und China haben ihre Präsenz auf der Nördlichen Seeroute (NSR), einer Schifffahrtsroute im Arktischen Ozean, die den Atlantik und den Pazifik miteinander verbindet, verstärkt. Dies ist auf die Erwärmung der Temperaturen zurückzuführen, durch die die Route länger befahrbar ist, sowie auf den wachsenden Appetit der Chinesen auf russische Rohstoffe, einschließlich fossiler Brennstoffe.

Rosatom, ein russisches Staatsunternehmen, das sich in erster Linie auf Energie- und Hightech-Produkte konzentriert, gab im vergangenen Monat bekannt, dass das Frachtaufkommen auf der NSR einen Rekordwert von 37,9 Millionen Tonnen erreicht hat, was einem Anstieg von 4,4 % gegenüber dem Vorjahr und einer Verzehnfachung gegenüber dem Stand von vor zehn Jahren entspricht.

China, das sich selbst als "arktisnaher Staat" bezeichnet, verstärkt gemeinsam mit Russland seine militärische Präsenz in dem rohstoffreichen Gebiet mit gemeinsamen Patrouillen und Militärübungen.

Dänemark will seine militärische Präsenz in der Arktis verstärken

Dänemark, ein EU- und NATO-Mitglied, kündigte kurz nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus an, dass es 1,95 Milliarden Euro in die Verstärkung seiner militärischen Präsenz in der Arktis und der nordatlantischen Region investieren werde.

Zusammen mit Norwegen und Großbritannien, zwei weiteren NATO-Verbündeten, setzt Island nun auch KI ein, um feindliche Aktivitäten in der Arktis zu erkennen.

Frostadóttir betonte am Mittwoch, dass der Inselstaat zwar kein Militär habe, dies aber nicht bedeute, dass wir keine starke Verteidigung und keine Rolle in der NATO zu spielen hätten.

Die Mitglieder des Militärbündnisses verhandeln derzeit über eine Anhebung des Ziels für die Verteidigungsausgaben, das derzeit bei 2 % des BIP liegt. Die Verbündeten scheinen sich auf das von Trump wiederholt geforderte Ziel von 5 % des BIP geeinigt zu haben, das allerdings in zwei Teile aufgeteilt werden soll: 3,5 % des BIP für harte Militärausgaben und weitere 1,5 % für verteidigungsbezogene Ausgaben, z. B. für Infrastruktur und Cybersicherheit.

Die NATO-Verteidigungsminister werden die Verhandlungen nächste Woche bei einem Treffen in Brüssel fortsetzen, wobei die Staats- und Regierungschefs das neue Ziel auf dem Juni-Gipfel in Den Haag annehmen sollen.

"Wir sind bereit, mehr auszugeben, wenn es um verteidigungsbezogene Investitionen geht, um unsere Einrichtungen zu stärken, wenn es um den Luftwaffenstützpunkt Keflavik geht, wenn es um Häfen geht, wenn es um die allgemeine Unterstützung des Gastlandes geht", sagte Frostadóttir.

"Und auch sehr gute und konstruktive Gespräche über die Sicherheit in der Arktis. Wir sind uns unserer Position im Norden bewusst. Dies ist offensichtlich unsere Heimat. Das ist nicht nur eine konzeptionelle Idee", so Frostadóttir.

"Russlands Aggression gegenüber der Ukraine ist etwas, das uns betrifft, auch wenn es weit weg ist, denn wenn sie an der Ostflanke gewinnen, könnten sie ihre Ansichten in Richtung Norden verlagern, wo wir leben. Das ist also auch unser Kampf", fügte sie hinzu.

Rutte, der am Mittwoch an der Seite von Frostadóttir sprach, sagte, dass die sieben Verbündeten, die Anteile an der Arktis haben - Kanada, Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden und die USA - positive Schritte unternommen hätten, dass aber das Bündnis als Ganzes besser organisiert werden müsse, auch in Bezug auf die Sammlung von Informationen.

"Wir haben nicht genügend Eisbrecherkapazitäten innerhalb der NATO, also müssen wir uns damit befassen", sagte er weiter.