Unbegrenzter Urlaub, keine Chefs, demokratische Gehälter und der gleiche Lohn für weniger Arbeit. So wirbt das vegane Kondom-Unternehmen Einhorn bei potenziellen Beschäftigten.

Einhorn ist ein Pionier dessen, was in Deutschland als "New Work" bezeichnet wird: eine Neugestaltung der oft hierarchischen Strukturen der Unternehmen, um sie für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer humaner zu gestalten.

Das Konzept basiert darauf, dass der Einzelne seine Arbeit selbstverantwortlich erledigt; Stellenbeschreibungen sind nicht in Stein gemeißelt, ebenso wenig wie die Arbeitsbedingungen.

Als Markus Wörner bei Einhorn anfing, war er "Head of Orgasmic Marketing" - eine wichtige Position in einem Unternehmen, das sich durch ein farbenfrohes Branding auf knackigen Verpackungen von seinen großen Konkurrenten wie Durex abhebt und sich für ein ethischeres und nachhaltigeres Produkt einsetzt.

Aber nachdem er zuvor in einer Firma gearbeitet hatte, in dem er eine Karte stempeln musste, um anzuzeigen, wann er seine Schicht begann und beendete, merkte Wörner schnell, wie die Flexibilität sein Leben weniger stressig machte.

"Als ich Vater wurde, habe ich zum Beispiel mehr Urlaubstage genommen. Und wenn man umzieht, möchte man vielleicht auch ein paar Tage mehr Urlaub nehmen. Man muss kein Formular ausfüllen oder den Chef um Erlaubnis bitten", sagte er Euronews Next.

"Wir reden wahnsinnig viel. Das kann ermüdend sein, aber es ist Teil der ganzen Struktur" Markus Wörner Marketing Manager bei Einhorn

Mitbestimmung wird groß geschrieben

Wörner gefiel diese neue Arbeitsweise - eine, die mehr Vertrauen in die Mitarbeiter setzt - und er engagierte sich schließlich im "People's Council" des Unternehmens, den Einhorn als eine demokratische Form des Umgangs mit den Beschäftigten beschreibt.

Ein solcher Rat bedeutet, dass Entscheidungen von den Mitarbeitenden des Unternehmens in langen Diskussionen getroffen werden, die mehr an Politik als an typische Geschäftssitzungen erinnern.

"Wir reden wahnsinnig viel. Das kann ermüdend sein, aber es ist Teil der ganzen Struktur", erklärt er.

Und es führt zu Ergebnissen.

Die Vier-Tage-Woche und Work-Life-Balance

Im vergangenen Jahr beschloss das Unternehmen, etwas Radikales auszuprobieren - die Einführung einer Vier-Tage-Woche für Vollzeitbeschäftigte. Dies war zunächst ein sechsmonatiger Test, aber die Ergebnisse waren so beeindruckend, dass man beschloss, dies dauerhaft einzuführen. Wie haben sie das geschafft?

Laut Linda Preil, Einhorns Managerin für "Fairstainability" und ein weiteres Mitglied des "People's Council", durch eine Reduzierung der Sitzungen.

"Brauchen wir wirklich jede Besprechung? Könnten wir sie von einer Stunde auf 30 Minuten verkürzen? Und alle zwei Wochen statt wöchentlich?", sagte sie gegenüber Euronews Next.

"New Work" ermöglicht es den Beschäftigten, ehrlich miteinander darüber zu sprechen, was sie von ihrer Work-Life-Balance erwarten. Aber es kann auch Druck auf die Arbeitnehmer ausüben, weil sie das Gefühl haben, dass sie eine Verantwortung für das Unternehmen haben.

So erging es Cordelia Röders-Arnold, die bei Einhorn die Produktpalette für nachhaltige Zeiträume aufbaute und das Gefühl hatte, dass die Arbeit und die ständige Verantwortung für das Unternehmen sie erdrückten.

Sie war die zweite Person, die sich eine bezahlte Auszeit von der Arbeit nahm.

Ich bin mit meinem Mann, meinem Dackel und einem Elektroauto bis nach Sizilien gefahren und mit dem Gleitschirm über den Ätna geflogen - das war wirklich toll. Cordelia Röders-Arnold Einhorn-Beschäftigte im Sabbatical

Bei Einhorn erhält man für jedes Jahr, das man für das Unternehmen gearbeitet hat, einen Monat Urlaub.

"Ich habe mich sehr stark in mein Privatleben zurückgezogen. Vorher war ich eine eher öffentliche Person, mit öffentlichen Reden über Unternehmertum, auf meinem Instagram-Account oder in Interviews wie diesem", sagt Röders-Arnold.

"Ich habe mich viel um mein einäugiges Pflegepferd gekümmert, bin lange mit meinem Dackel spazieren gegangen und habe Bücher gelesen, für die ich vorher nie die Zeit hatte."

Sie schätzte die Möglichkeit, mehr Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen, gibt aber zu, dass sie auch einige Klischees des Sabbaticals erfüllte.

"Ich bin mit meinem Mann, meinem Dackel und einem Elektroauto bis nach Sizilien gefahren und mit dem Gleitschirm über den Ätna geflogen - das war wirklich toll", sagt sie.

Unternehmen, die vom Zweck und nicht vom Gewinn angetrieben werden

Der Schlüssel dazu, warum Arbeitnehmerinnen wie Röders-Arnold dazu in der Lage sind, liegt in der Struktur des Unternehmens, die dieses erfolgreiche Start-up von typischen Vorstellungen von Arbeit, Gewinn und sogar vom Kapitalismus selbst abhebt.

Da die meisten Unternehmen im Besitz von Aktionären und Aktion sind, würde jede Produktivitätssteigerung mit einer Erhöhung der Gewinne und Dividenden für die Aktionäre einhergehen.

Einhorn verkauft Kondome und Periodenprodukte Einhorn-Internetseite

Aber Einhorn ist kein normales Unternehmen: Es ist ein "Zweckunternehmen". Das bedeutet, dass sie sich von ihrem Zweck leiten lassen und nicht von dem Drang, mehr Geld für die Aktionäre zu verdienen, und dass sie nicht unbedingt so groß und profitabel wie möglich werden wollen.

"Wir müssen uns fragen: 'Wie rechtfertigen wir Wachstum? Wollen wir alle nur höhere Gehälter oder arbeiten wir an unseren Nachhaltigkeitszielen? Wie viele Leute wollen wir hier beschäftigen?'" sagte Preil.

Da es keine Chefs gibt, die die Entscheidungen treffen, handelt es sich in der Regel um langwierige Diskussionen innerhalb des Unternehmens; einige Mitarbeitenden wollen sich auf den Verkauf nachhaltigerer Produkte konzentrieren, während andere weniger Druck und eine bessere Work-Life-Balance wünschen.

Eine Zweckgesellschaft kann nicht von einem der beiden Gründer, die keine Anteile besitzen, verkauft werden. Das Unternehmen gehört praktisch sich selbst, mit einigen "Stewards", das sind Menschen, die dem Unternehmen nahe stehen und die wichtigen Entscheidungen treffen.

Online-Suchmaschine Ecosia mit ähnlichem Konzept

Ein weiteres in Berlin ansässiges Unternehmen, das ein ähnliches Modell wie Einhorn verfolgt, ist Ecosia, eine Online-Suchmaschine, die ihre Gewinne zum Pflanzen von Bäumen spendet.

"Die Leute missverstehen das sehr oft, und wir müssen das korrigieren und sagen: Nein, wir spenden 100 Prozent unserer Gewinne für die Lösung der Klimakrise, und das wird immer so sein. Es ist unmöglich, irgendwelche Gewinne aus dem Unternehmen zu nehmen. Es ist unmöglich, das Unternehmen zu verkaufen", sagte Gründer Christian Kroll dem GreenTechpreneur Podcast.

"New Work": die Zukunft der Wirtschaft?

Sowohl Einhorn als auch Ecosia gehören zur "The Purpose Foundation", die 2015 in Deutschland gegründet wurde. Sie folgen damit einer Tradition, die es in Deutschland bereits gibt: Unternehmen wie Bosch und der Brillenglashersteller Zeiss sind im Besitz ihrer eigenen Stiftungen und nicht von Aktionären, ebenso wie der kalifornische Internet-Browser Mozilla.

Obwohl die Gründer von The Purpose Foundation unterschiedliche Hintergründe hatten, bestand eine ihrer Hauptmotivationen darin, Unternehmen, die "New Work"-Strukturen eingeführt hatten, dabei zu helfen, dauerhaft zu werden, indem sie das Modell der Eigentümer dieser Unternehmen änderten.

"Sie arbeiteten mit Teams, die ein 'New Work'-Konzept hatten, aber dann wurden die Unternehmen verkauft und die neuen Eigentümer wollten die 'New Work'-Struktur nicht beibehalten. Wenn also das Eigentumsmodell nicht stimmig war, konnte man diese Strukturen nicht nachhaltig gestalten. Die Eigentümerschaft ist der Ort, an dem die Entscheidungen über die Wertschöpfung getroffen werden", erklärte Maike Kauffmann, Forscherin der Purpose Foundation, gegenüber Euronews Next.

Ihr Modell ist "Steward-Ownership", bei dem nur Personen, die dem Tagesgeschäft des Unternehmens nahe stehen, Entscheidungen treffen können, und nicht etwa weit entfernte Aktionäre oder Familienmitglieder, die das Eigentum erben.

Die Purpose Foundation arbeitet inzwischen mit 100 Unternehmen in Europa, Lateinamerika und den USA zusammen, die auf einen Gesamtwert von 250 Millionen Euro kommen.

Patagonia als Leuchtturm

Das Outdoor-Bekleidungsunternehmen Patagonia machte im September letzten Jahres Schlagzeilen, als es ankündigte, dass "die Erde unser einziger Aktionär" sei und es alle Gewinne des Unternehmens dem Kampf gegen den Klimawandel widmen werde.

Die Purpose Foundation begrüßte dies und nannte Patagonia einen "Leuchtturm", der sein radikales Geschäftsmodell mit der Welt teilen könnte. Doch laut Ryan Gellert, CEO von Patagonia, "ist dies kein wacher Kapitalismus, sondern die Zukunft der Wirtschaft".