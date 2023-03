Russlands Krieg in der Ukraine hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Waffen und gepanzerten Fahrzeugen geführt, und viele Verbündete schicken militärische Ausrüstung in die Ukraine, um das Land bei der Verteidigung zu unterstützen.

Der Krieg hat aber auch die Nachfrage nach aufblasbaren Attrappen und Waffen in die Höhe schnellen lassen - der Umsatz eines Unternehmens stieg im vergangenen Jahr um 30 Prozent. Das tschechische Technologieunternehmen Inflatech stellt mehr als 30 verschiedene aufblasbare Militärattrappen her, die von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen bis hin zu Flugzeugen und großen Waffen reichen.

Das Unternehmen stellt sogar Attrappen für das US-amerikanische Raketensystem HIMARS her, das im Rahmen der milliardenschweren westlichen Militärhilfe an die Ukraine geliefert wurde.

Der Geschäftsführer von Inflatech, Vojtech Fresser, will nicht sagen, ob seine Attrappen von den ukrainischen Streitkräften im Kampf gegen die russischen Invasoren eingesetzt werden, aber er sagte am Montag, dass sein Geschäft im vergangenen Jahr um mehr als 30 Prozent gestiegen sei und er davon ausgehe, dass das Wachstum noch mindestens drei bis fünf Jahre lang zweistellig sein werde.

Er wollte sich zwar nicht direkt zur Unterstützung der Ukraine äußern, sagte aber: "Ich kann mir vorstellen, dass wir einem Partnerland, das in Schwierigkeiten steckt, aufblasbare Köder schicken, wenn wir es unterstützen wollen. Oder es hat sie bereits, und wenn nicht, dann wird es sie mit Sicherheit bekommen".

Inflatech, mit Sitz in der nördlichen Stadt Decin, stellt derzeit bis zu 50 Täuschkörper pro Monat her. Sie werden an eine Reihe nicht näher genannter NATO-Mitgliedsländer verkauft, und alle derartigen Einfuhren müssen von deren Regierungen genehmigt werden.

Das Unternehmen verwendet leichte Materialien wie Kunstseide, so dass das Gesamtgewicht eines gefälschten Panzers nur bis zu 100 kg beträgt. Vier Soldaten sind nötig, um eine Attrappe zu bedienen, wobei 10 Minuten ausreichen, um ein gefälschtes Militärgerät auszupacken und aufzublasen.

Die Attrappen können zu den Kriegsanstrengungen beitragen, indem sie die feindlichen Streitkräfte in eine Falle locken. Der Trick besteht darin, Kameras, Wärmebildkameras und Radare so zu täuschen, dass sie glauben, sie hätten ein wertvolles Ziel lokalisiert und könnten es mit teuren Raketen zerstören.

"Wenn ich den Feind dazu zwinge, eine Sache von mir zu zerstören, indem ich etwas einsetze, das viermal so teuer ist, in Wirklichkeit aber 20-mal so teuer sein könnte, dann bin ich der wirtschaftliche Gewinner", so Fresser. Die Täuschkörper, die ursprünglich für Ausbildungszwecke entwickelt wurden, können bis zu 100.000 Dollar (93.795 Euro) pro Stück kosten.

Fresser sagte, er würde lieber Spielzeug für Kinder herstellen. "Aber zuerst müssen wir eine sichere Welt für sie schaffen. Dann werden wir hoffentlich zu zivilen Projekten zurückkehren".