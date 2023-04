Wissenschaftler erzeugen mit einer Rakete künstliche Nordlichter

Seit Jahrhunderten zieht das Nordlicht die Menschen mit seinem faszinierenden Farbenspiel am Nachthimmel in seinen Bann. Viele Nordlichtjäger sagen, dass es Ausdauer bei rauen Wetterbedingungen und lange Wartezeiten erfordert, um einen Blick auf die tanzenden Lichter zu erhaschen.

Doch Polarlichtforscher haben einen Weg gefunden, das schwer fassbare Naturphänomen künstlich zu erzeugen.Man hofft, dass die Nachbildung des Phänomens dazu beitragen wird, die Wettervorhersagen für den nahen Weltraum zu verbessern, um Satelliten und kritische Infrastrukturen vor Beschädigung oder Totalausfall zu schützen. Forscher des schwedischen Instituts für Weltraumphysik starteten letzte Woche eine Höhenforschungsrakete "BROR" vom Esrange Space Centre im hohen Norden Schwedens.

BROR trug eine Nutzlast von acht Kanistern mit Barium, einer Chemikalie, die normalerweise in Feuerwerkskörpern verwendet wird, um helle grüne Lichter zu erzeugen.

Sobald die Rakete eine Höhe von 240 km erreicht hatte, setzte sie das Barium frei, um bunte Wolken zu erzeugen. Die Polarlicht-Wissenschaftler, die hinter dem Experiment stehen, sagen, dass die Wellen aus grünlich-weißen Lichtern länger am Himmel bleiben als ein normales Feuerwerk, da sie in einer viel größeren Höhe ausgelöst werden.

"Dies war wahrscheinlich einer der schönsten Raketenstarts, die ich von Esrange aus erlebt habe", sagte Krister Sjölander, Vizepräsident für wissenschaftliche Dienste und Leiter für Nutzlasten und Flugsysteme bei der Swedish Space Corporation.

"Aber noch wichtiger ist, dass diese Forschung den Weg zu einem tieferen Verständnis des Weltraumwetters, des Phänomens der Aurora und seiner Auswirkungen auf die Weltrauminfrastruktur ebnen wird, die für unsere Gesellschaft auf der Erde von entscheidender Bedeutung ist", fügte er hinzu.

Wie wirkt sich die Aurora Borealis auf Satelliten aus?

Die Aurora Borealis entsteht bei geomagnetischen Stürmen, wenn geladene Teilchen mit Gasen in der oberen Erdatmosphäre kollidieren.Im Februar 2022 traf ein kleiner geomagnetischer Sturm bis zu 40 brandneue Starlink-Satelliten und Space X verlor sie alle.

"Die Menschen können sich heute ein Leben ohne GPS, ohne Satellitenfernsehen, ohne Mobiltelefone usw. nicht mehr vorstellen. Und um all das zu haben, müssen wir das Weltraumwetter verstehen", sagte Dr. Tima Sergienko, leitende Wissenschaftlerin des Experiments am Schwedischen Institut für Weltraumphysik.

Ähnliche Experimente werden schon seit Jahrzehnten auf der ganzen Welt durchgeführt, aber nach Ansicht von Experten sind die Technologie und die Kameras heute viel weiter entwickelt.

"Das erste Experiment hier in Esrange war im Jahr 1967. Damals konnte man nur den üblichen Film für die Kamera verwenden. Aber jetzt, mit den modernen digitalen Instrumenten, ist alles so gut, dass wir viel mehr Informationen aus solchen Experimenten und aus solchen optischen Messungen gewinnen können", sagte Sergienko. Am selben Tag erschütterte der stärkste geomagnetische Sturm seit sechs Jahren das Magnetfeld der Erde.

Außergewöhnlich spektakuläre Polarlichter erhellten den Himmel in Nordfinnland, den USA und Kanada.Das etwas weniger spektakuläre künstliche Spektakel des Experiments verdrängte schließlich ein echtes Polarlicht, das in Nordschweden auf natürliche Weise entstand.