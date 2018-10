Nein, es waren keine Ufos und auch keine Polarlichter in Kalifornien. So mancher, der in den Abendhimmel blickte war verwirrt. Was war es wirklich?

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX hatte am 7. Oktober abends gegen 19 Uhr 20 Ortszeit eine Falcon-9-Rakete von der Vandenberg Air Force Base gestartet. Die Rakete brachte einen argentinischen Satelliten ins All. Die wirklichen Polarlichter, auch Aurora Borealis genannt, zeigten sich in Finnland am Himmel.