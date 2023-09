Von Geraldine Herbert

Die europäischen Städte werden immer fußgänger- und fahrradfreundlicher. Ist dies mit wirtschaftlichen Kosten verbunden oder ist es eine Win-Win-Situation?

Von Oslo bis Helsinki - die Liste der Städte in Europa, die autofreie Initiativen einführen, wird immer länger.

Im Zuge der wachsenden Besorgnis über die Klimakrise hat sich gezeigt, dass die Entfernung von Autos aus den Stadtzentren - oder zumindest die Einschränkung ihres Zugangs - städtische Gebiete in sichere Orte für Fußgänger und Radfahrer verwandelt und gleichzeitig die Luft- und Lärmbelastung erheblich reduziert.

Doch trotz der Vorteile ist die Entfernung von Autos aus den Städten nicht unumstritten. Die Abhängigkeit vom Auto ist tief in das städtische Leben eingewurzelt und prägt die Art und Weise, wie wir Städte bauen, Land nutzen und miteinander umgehen.

Die jüngsten Proteste und Widerstände in der historischen englischen Stadt Oxford stehen stellvertretend für viele der Probleme, mit denen Stadtplaner in ganz Europa konfrontiert sind.

Die Demonstranten sind auf die Straße gegangen und haben die Stadtverwaltung beschuldigt, dem Auto den Kampf anzusagen und den örtlichen Unternehmen zu schaden, indem sie den Zugang für ihre Kundschaft einschränken.

Im Vereinigten Königreich stößt die Einführung verkehrsberuhigter Stadtviertel auf erheblichen Widerstand und ist ein zunehmend heißes politisches Thema.

In ganz Europa gibt es jedoch mittlerweile eine Reihe von Initiativen zur Verringerung der Abhängigkeit vom Auto, die von der Verteuerung des Autobesitzes durch höhere Parkgebühren bis hin zu Staugebühren und allgemeinen Beschränkungen reichen.

Autofreie Städte bedeuten in der Regel eher weniger als gar keine Autos und reichen von der Beschränkung der Nutzung von Fahrzeugen in bestimmten Gebieten oder ausgewiesenen Straßen bis hin zur Beseitigung von Parkplätzen.

Vorstoß zur Einschränkung der Autonutzung

Barcelona plant, die Stadt bis 2030 mit "Superblocks" umzugestalten. Dabei handelt es sich um Viertel mit neun Blöcken, in denen der Verkehr auf die Hauptverkehrsstraßen beschränkt wird und in denen nur Anwohner und Lieferfahrzeuge fahren dürfen. Die Geschwindigkeitsbegrenzung liegt bei 10 km/h, so dass die Straßen für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden.

In Berlin gibt es ehrgeizige Pläne, den Autoverkehr auf einer Fläche von 88 Quadratkilometern rund um das S-Bahn-Netz zu verbieten, wodurch das größte autofreie Stadtgebiet der Welt entstehen würde.

Die Einschränkung des Autoverkehrs in unseren Städten bringt zahlreiche Vorteile mit sich, darunter die Verringerung der Emissionen, die Verbesserung der Luftqualität und die Erhöhung der Verkehrssicherheit, doch viele Interessenvertreter aus der Wirtschaft lehnen Pläne ab, die Autofahrern Unannehmlichkeiten bereiten, da sie Umsatz- und Einkommenseinbußen befürchten.

Viele überschätzen die Bedeutung der Autonutzung für ihre Kundschaft, während die Beweise dafür sprechen, dass in Städten, die eine autofreie Politik eingeführt haben, jeder Rückgang der Zahl der Kund:innen, die mit dem Auto kommen, durch einen erheblichen Anstieg der Zahl derjenigen ausgeglichen wird, die zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen.

Darüber hinaus neigen diese Kund:innen dazu, die Geschäfte häufiger zu besuchen, was dafür spricht, dass eine autofreie Stadtplanung ein erhebliches Potenzial hat, sich positiv auf die Unternehmen auszuwirken.

Mehr Kundenfrequenz für Unternehmen

Eine Studie aus dem Jahr 2016, die über einhundert Städte untersuchte, hat gezeigt, dass die Passantenfrequenz in autofreien Straßen zunahm, was zu einem Anstieg der Einzelhandelsumsätze um rund 49 Prozent führte.

Für Hauptstraßen und Stadtzentren, die mit schwindenden Kundenzahlen und dem harten Wettbewerb durch Online-Händler konfrontiert sind, kann die Fußgängerzone neue Möglichkeiten zur Wiederbelebung der städtischen Wirtschaft bieten.

Eine 2019 durchgeführte Studie über die Umweltzone "Madrid Central" ergab, dass die Umsätze in der Weihnachtszeit im Vergleich zum Vorjahr gestiegen sind. Auch in Oslo, wo der Autoverkehr im Stadtzentrum seit 2016 erheblich reduziert wurde, gab es keinen Rückgang der Kundschaft oder des Umsatzes.

Ein Rendering von Barcelonas Comte Borrell im Stadtviertel Eixample. Ajuntament de Barcelona

Daten aus Kopenhagen über den Zusammenhang zwischen dem Umsatz in Geschäften und dem zum Einkaufen genutzten Verkehrsmittel zeigen, dass Fahrradfahrer häufiger einkaufen und insgesamt mehr ausgeben als Autofahrer.

Eine Studie von Living Streets Scotland aus dem Jahr 2018 untersuchte Daten aus einer Reihe von Städten und kam zu dem Schluss, dass sich die Kundenfrequenz um 20 bis 35 Prozent erhöht, wenn Fußgänger eine bessere Umgebung erfahren.

Die Abschaffung von Parkplätzen ist eine Option, die regelmäßig von Interessenvertretern der Wirtschaft abgelehnt wird, da fälschlicherweise angenommen wird, dass mehr Parkplätze mehr Kundschaft anziehen.

Anstieg der Grundstückspreise aufgrund der Lebensqualität

Untersuchungen zeigen jedoch, dass die Verfügbarkeit eines Parkplatzes am Zielort die Wahl des Verkehrsmittels bestimmt, d. h. ob man das Auto mitnimmt oder zu Hause stehen lässt, nicht aber die Entscheidung, überhaupt zu reisen. Wenn also die Zahl der Parkplätze reduziert wird, hat dies keine negativen Auswirkungen auf den Handel.

Die Abschaffung oder Einschränkung des Autoverkehrs in einer Stadt erhöht die Lebensqualität, was wiederum zu einem Anstieg der Grundstückspreise führt. Zahlreiche Studien zeigen, dass eine Verringerung des Autoverkehrs auf den Straßen zu einem Anstieg des Wertes von Gewerbe- und Wohnimmobilien führt.

Im Global Liveability Index des Economist werden Städte nach ihrer Lebensqualität eingestuft, und autofreie Städte wie Wien und Kopenhagen stehen häufig ganz oben auf der Liste(Platz 1 bzw. Platz 2 in diesem Jahr).

Bis 2050 werden mehr als zwei Drittel der Menschen in Städten leben. Die Art und Weise, wie wir mit städtischen Gebieten umgehen, ist also entscheidend für die Erreichung unserer Klimaschutzziele.

Die Beschränkung des Autoverkehrs in unseren Städten ist Teil eines Gesamtziels, das darauf abzielt, den Schwerpunkt weg vom Auto und der Autoabhängigkeit zu verlagern und dadurch die Lebensqualität zu verbessern, da Städte zu Orten für Menschen werden.

Es gibt also überwältigende Beweise dafür, dass autofreie Initiativen lebenswertere Räume schaffen, die echte wirtschaftliche Vorteile bringen.