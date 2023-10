COVID in Europa: Auffrischungsimpfungen beginnen angesichts steigender Fälle

COVID-19-Fälle und Krankenhausaufenthalte nehmen in Europa zu. Hier ein Blick auf einige der Impfpläne auf dem gesamten Kontinent.

WERBUNG

Frankreich hat diese Woche eine neue Impfkampagne gegen COVID-19 gestartet und ruft gefährdete Personen dazu auf, sich eine weitere Auffrischungsimpfung geben zu lassen, wobei die Impfstoffe aktualisiert werden, um die neuesten zirkulierenden Varianten zu bekämpfen.

Nach Angaben des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) nimmt die Zahl der Fälle in mehr als der Hälfte der europäischen Länder zu, wobei auch die Zahl der Krankenhausaufenthalte, der Einweisungen in die Intensivstation und der Todesfälle in einigen Ländern zunimmt, wenn auch nur in begrenztem Umfang.

Während etwa 73 Prozent der Menschen in der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) eine Grundimpfung gegen COVID-19 erhalten haben, also die ursprüngliche Impfung mit einem oder zwei Spritzen, ist die Akzeptanz der Auffrischungsimpfung geringer.

Nur etwas mehr als die Hälfte der Europäer hat eine erste Auffrischungsimpfung erhalten, und nur 14 Prozent haben eine zweite Auffrischungsimpfung erhalten, wie aus den Daten des ECDC hervorgeht.

Im Folgenden finden Sie einen Überblick über einige Impfempfehlungen in den EU-Ländern und darüber, was in den meisten EU-Ländern zu tun ist, wenn Sie einen positiven COVID-19-Test erhalten.

Wer sollte sich gegen COVID impfen lassen?

Alle europäischen Länder empfehlen gefährdeten Personen, die ein Risiko für die Entwicklung einer schweren COVID-19-Infektion haben, eine Auffrischungsimpfung, wobei einige Regierungen ihre Winterimpfkampagnen angesichts der steigenden Fälle auf das Ende der Sommersaison vorverlegt haben.

Der Beginn der Impfkampagnen fällt auch mit der Veröffentlichung aktualisierter Impfstoffe zusammen, die gegen Omicron-Subvarianten wie XBB 1.5 gerichtet sind, die sich auf dem Kontinent durchgesetzt haben.

Es hat sich gezeigt, dass diese aktualisierten Impfstoffe auch vor verwandten Varianten wie EG.5 und BA.2.86 schützen.

Frankreich hat seine Impfkampagne gegen COVID-19 auf diese Woche vorverlegt und ruft gefährdete Personen dringend zu einer Auffrischungsimpfung auf. Die Impfung ist kostenlos und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die sich im Land impfen lassen möchten.

Empfohlen wird sie für Menschen ab 65 Jahren, für Personen mit Komorbiditäten oder mit geschwächtem Immunsystem, für Schwangere, für Personen in Pflegeheimen und für Personen, die engen Kontakt zu gefährdeten Personen haben.

Das deutsche Robert-Koch-Institut empfiehlt nun eine jährliche COVID-19-Auffrischungsimpfung für Menschen mit einem erhöhten Risiko, schwer zu erkranken, wie z. B. Menschen ab 60 Jahren, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Menschen mit Begleiterkrankungen.

Der deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach ließ sich im vergangenen Monat eine neue Auffrischungsimpfung geben, um andere davon zu überzeugen, es ihm gleich zu tun.

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach erhält eine COVID-19-Auffrischungsimpfung im Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, Deutschland, Montag, 18. September 2023. Lisi Niesner/Pool Photo via AP

Spanien aktualisierte im September seine Empfehlungen für die Winterimpfung und rät Menschen über 60 Jahren, Bewohnern von Pflegeheimen, immungeschwächten Personen, Schwangeren und Menschen mit Begleiterkrankungen dringend, sich gegen COVID-19 und Grippe impfen zu lassen.

Die Niederlande haben ebenfalls mit der Nachimpfung von Risikogruppen gegen COVID-19 begonnen. Auch Personen, die geimpft werden möchten, weil sie mit Menschen zusammenleben, die für schwerere Formen der Krankheit gefährdet sind, können eine Impfung erhalten.

Fünfte Auffrischungsdosen waren in Polen ab April für Personen mit einem Risiko für schwere Erkrankungen sowie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens erhältlich.

Bulgarien hat in der vergangenen Woche seine neue Impfkampagne gegen die Subvariante Omicron XBB gestartet, wobei die Impfstoffe für Personen ab 12 Jahren erhältlich sind.

Die Impfung wird insbesodnere "älteren Menschen, Menschen mit chronischen Krankheiten, immungeschwächten Personen, schwangeren Frauen und Mitarbeitern von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen dringend empfohlen", so das bulgarische Gesundheitsministerium.

Eine der Sorgen in dieser Wintersaison ist die gemeinsame Verbreitung von COVID-19 mit anderen Atemwegserkrankungen wie Grippe und RSV und die Möglichkeit, dass die drei Viren die Krankenhäuser überschwemmen.

WERBUNG

"In der letzten Wintersaison zirkulierte SARS-CoV-2 zwar mit viel geringeren Raten als in den beiden vorangegangenen Jahren, aber die Auswirkungen wurden durch die gleichzeitige Verbreitung von Grippe und RSV noch verstärkt, was dazu führte, dass die Gesundheitsdienste unter starken Druck gerieten", sagte die Direktorin des ECDC, Andrea Ammon,im vergangenen Monat.

"Trotz der Ungewissheit darüber, wie sich die Saison 2023/2024 entwickeln wird, müssen wir jetzt handeln, um die zu erwartende Belastung der Gesundheitssysteme durch die Kozirkulation von Atemwegsviren zu minimieren", sagte sie und betonte die Notwendigkeit, Menschen zu impfen, bei denen das Risiko besteht, wegen COVID-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden.

Müssen Sie sich immer noch isolieren, wenn Sie COVID haben?

In Europa besteht seit diesem Jahr keine Isolationspflicht mehr, wenn ein COVID-19-Test positiv ausfällt.

Die Niederlande erklärten, man hätte die Vorschriften für Tests und Isolierung aufgehoben, "weil die niederländische Bevölkerung einen hohen Grad an Immunität aufweist und nur wenige Menschen an den derzeit zirkulierenden Varianten schwer erkranken".

Stattdessen empfiehlt die Regierung, den "gesunden Menschenverstand" walten zu lassen und bei Symptomen zu Hause zu bleiben oder von zu Hause aus zu arbeiten, wenn dies möglich ist.

WERBUNG

Dies sei Teil einer neuen Phase, in der wir "lernen, mit dem Virus zu leben", sagte Gesundheitsminister Ernst Kuipers im März.

Auch Deutschland empfiehlt, zu Hause zu bleiben, wenn man krank ist, verlangt aber seit Juli dieses Jahres keine Isolierung oder Quarantäne für Menschen mit COVID-19. In Frankreich gibt es eine ähnliche Empfehlung nach einem positiven Test.

"Die epidemiologische Situation mit COVID-19 erfordert derzeit keine angeordneten Infektionsschutzmaßnahmen für die Allgemeinbevölkerung im Sinne einer Isolierung von Erkrankten und Quarantäne von Kontaktpersonen", schrieb das deutsche Gesundheitsministerium an Euronews Next.

"Beim Auftreten von Symptomen einer Atemwegsinfektion, wie z.B. Schnupfen, Halsschmerzen oder Husten, wird empfohlen, für 3 bis 5 Tage zu Hause zu bleiben und Kontaktpersonen zu meiden, bis sich die Symptome deutlich gebessert haben. Falls erforderlich, sollte eine Arztpraxis aufgesucht werden".

Italien hob seine letzten COVID-19-Isolationsbeschränkungen im August mit der Begründung auf, dass die Verfügbarkeit von Impfstoffen und Medikamenten eine obligatorische Selbstisolierung nicht mehr erforderlich mache.

WERBUNG

Der italienische Gesundheitsminister Orazio Schillaci erklärte, sein Ministerium werde die Entwicklung weiter genau beobachten und bei Bedarf neue Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergreifen.