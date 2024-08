Von Gorkem Sifael

Elmar Asgarzade, Chief Science Officer bei Extra Mile Technologies und leitender Ingenieur an der Baku Higher Oil School, berichtet über seinen Weg zur Entwicklung einer bahnbrechenden grünen Erfindung, die die Reibung im Motor und den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert.

WERBUNG

Elmar Asgarzade, Chief Science Officer bei Extra Mile Technologies und leitender Ingenieur an der Baku Higher Oil School, berichtet über seinen Weg zur Entwicklung eines bahnbrechenden Reibungsmodifikators, der die Reibung im Motor und den Kraftstoffverbrauch erheblich reduziert. Diese bahnbrechende Innovation, die die Reibung um 30 % reduziert und damit den Kraftstoffverbrauch um 5 % senkt, wurde von einem der weltweit führenden Energieunternehmen getestet und bestätigt.

Bei Extra Mile Technologies konzentrieren sich Asgarzade und sein Team auf die Entwicklung fortschrittlicher Schmiermittel, die auf dem Prinzip der ionischen Abstoßung beruhen, ähnlich wie die Abstoßungskräfte zwischen identischen Magnetpolen. Diese Technologie verspricht eine effizientere Leistung als herkömmliche Produkte.

Asgarzades Leidenschaft für die Bewältigung der Klimakrise wurde während seines Chemieingenieurstudiums an der Baku Higher Oil School geweckt, wo er auch seine ersten Versuche mit innovativen Projekten unternahm. Seine Bemühungen führten dazu, dass er beim ClimateLaunchpad in Aserbaidschan den ersten Platz belegte, der in einem globalen Finale in Schottland gipfelte. Seine Beiträge zu Innovation und Unternehmertum brachten ihm auch den prestigeträchtigen Presidential Youth Award in Aserbaidschan ein.

Neben seiner Tätigkeit bei Extra Mile Technologies ist Asgarzade aktiv an der Förderung der nächsten Generation von Innovatoren an der Baku Higher Oil School beteiligt, wobei er die Integration von Wissenschaft und Unternehmertum betont, um Lösungen zu fördern, die der Gemeinschaft zugute kommen. Seine Arbeit mit Schülern fördert nicht nur die Bildung, sondern leistet auch einen bedeutenden Beitrag zum Umweltschutz und zur Gesellschaft.