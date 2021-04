7 sehenswerte Städte in Europa, die man ohne Flug erreicht

Sie fragen sich, wie Sie einen Urlaub ohne Fliegen planen können? Ob aus ökologischer oder finanzieller Sicht, die Antwort ist einfach: Reisen Sie mit der Bahn.

Mit einem wachsendem Bewusstsein für den ökologischen Fußabdruck werden Zugreisen in Europa immer beliebter. Ein ausgedehntes Schienennetz bedeutet, dass der Kontinent leicht mit dem Zug zu erkunden ist. Sehenswerte Ausblicke auf der Strecke sorgen für unvergessliche Überlandfahrten.

Von kulturellen Zentren im Norden bis hin zu sonnenverwöhnten Zielen im Süden haben wir sieben sehenswerte Städte in Europa ausgewählt, die Sie gut ohne Flug erreichen.

Für Berglandschaften: Bern

Die Postkarten-Hauptstadt der Schweiz liegt an der Aare und ist umgeben von der gewaltigen Schönheit der schneebedeckten Alpen. Die Stadt ist auch die Heimat von 6 Kilometer geschützten Sandstein-Einkaufspassagen, voll mit Kellerbars, Cafés und Kunsthandwerksläden. Den besten Blick über die mittelalterliche Altstadt hat man, wenn man die 344 Stufen bis zur Spitze des Berner Münsters hinaufsteigt, das mit 101 Metern der höchste Kirchturm des Landes ist.

Von Paris und Frankfurt aus fahren direkte Züge in 4,5 Stunden nach Bern. Von Brüssel und London aus dauert die Fahrt mit einmal Umsteigen 7,5 Stunden.

Planen Sie Ihre Reise auf myswitzerland.com.

Für kulinarische Genüsse: Florenz

Es ist unmöglich, nur einen Gourmet-Hotspot in Europa auszuwählen, aber Italiens bezaubernde Stadt Florenz ist eine besonders köstliche Wahl. Mit dem Schwerpunkt auf lokalen, nachhaltigen und saisonalen Lebensmitteln stehen toskanische Köstlichkeiten wie Schiacciata-Fladenbrot und schmackhaftes Florentiner Steak oft auf der Speisekarte. Probieren Sie Tagliatelle mit Trüffel und Steinpilzen aus der Region oder Wildschwein-Pappardelle, gefolgt von dem wohl besten Gelato des Landes.

Florenz ist ein Schlemmerparadies Xie / Unsplash

Nachtzüge erreichen Florenz in 10 Stunden von München aus, was die Stadt zu einem idealen Ziel für einen Urlaub im Schlafwagen macht. Von Genf aus dauert die Reise weniger als 6,5 Stunden.

Holen Sie sich Inspiration unter visitflorence.com.

Für Kulturinteressierte: Amsterdam

Dank berühmter Maler wie Van Gogh und Rembrandt ist Amsterdam eine Stadt der Kunst. Mit den Werken der holländischen Meister im Rijksmuseum und den ebenso faszinierenden modernen Werken im Stedelijk-Museum, ist es leicht zu verstehen, warum die niederländische Hauptstadt als eines der kulturellen Zentren Europas gilt. Bei einer weiteren Erkundungstour werden Sie noch viel mehr entdecken, von Skulpturen im Freien bis hin zu kleinen unabhängigen Galerien.

Von Frankfurt aus erreichen Sie Amsterdam mit dem Direktzug in vier Stunden, von London aus in etwas mehr als 3,5 Stunden und von Paris aus in drei Stunden.

Planen Sie Ihren Besuch auf iamsterdam.com.

Für sonnenverwöhntes Sightseeing: Sevilla

Obwohl etwas abgelegen, ist das südspanische Sevilla ein pulsierendes Reiseziel, das Besucher großzügig belohnt, die bereit sind, die zusätzlichen Kilometer zu reisen. Es ist eine geschichtsträchtige Stadt mit architektonischen Highlights, die von der größten gotischen Kathedrale der Welt bis zum exquisiten Königspalast Alcázar reichen. Eine sonnenverwöhnte Kulisse mit verwinkelten Gassen, himmlischen Tapas und Flamenco-Tänzen wird Sie ganz sicher beeindrucken.

Sevilla ist 2,5 Stunden mit dem Direktzug von Madrid entfernt. Eine Reise von Paris oder Lissabon dauert 12 bis 13 Stunden.

Organisieren Sie Ihre flugfreie Reise auf spain.info.

Für faszinierende Architektur: Köln

Köln ist eine faszinierende Mischung aus alten römischen Mauern und mittelalterlichen Kirchen. Die Zwillingstürme des Kölner Doms prägen die Skyline und der Blick über die Stadt vom Südturm ist den Aufstieg über 533 Stufen wert. Das Bauwerk beherbergt auch die größte frei schwingende Glocke der Welt mit einem Gewicht von 24 Tonnen.

Kölns beeindruckende Architektur Florian Schmetz / Unsplash

Von London aus reisen Sie mit Umsteigen in Brüssel in 4,5 Stunden nach Köln. Von Paris aus dauert die direkte Fahrt drei Stunden und ist damit eine ideale Option für Ihren Bahnurlaub in Europa.

Erfahren Sie mehr unter Kölntourismus.de.

Für endlose Weinberge: Bordeaux

Bordeaux ist vielleicht die Weinhauptstadt Frankreichs und erfreut Besucher mit seinen gepflegten und hübschen Weinbergen. Hier können Sie Hunderte aristokratische Weingüter, oder Châteaux, besichtigen, um mehr über die Weinherstellung zu erfahren und das Endprodukt zu probieren. In der Stadt selbst ist das ultramoderne Museum Cite du Vin ein beeindruckender Ort, das sich der Aufgabe verschrieben hat, einer jüngeren Generation den Wein und sein Erbe durch eindringliche Ausstellungen näherzubringen.

Bordeaux ist zwei Stunden mit dem Zug von Paris entfernt. Von London oder Amsterdam erreichen Sie die Stadt mit einmal Umsteigen in etwa 5,5 Stunden, von Brüssel aus in 4,5 Stunden.

Planen Sie Ihre Reise unter Bordeaux-Tourismus.

Für kaiserliche Pracht: Wien

Österreichs Hauptstadt ist bekannt als die Weltstadt der Musik, dank berühmter Namen wie Mozart, Beethoven, Brahms und Strauss. Besuchen Sie den weltberühmten Musikverein: Dort spielen die Wiener Philharmoniker, oder erkunden Sie die interaktiven Exponate im innovativen Haus der Musik. Oder entdecken Sie das kaiserliche Erbe der Habsburger in der Hofburg, die auf das 13. Jahrhundert zurückgeht und eine der größten Palastanlagen der Welt ist.

Von Paris aus erreichen Sie Wien mit einmal Umsteigen in 10 Stunden, von Brüssel aus in 11 Stunden. Eine Direktfahrt von Frankfurt aus dauert nur 6,5 Stunden.

Stellen Sie Ihren Besuch unter Wien.info/de zusammen.

Covid-19 Hinweis

Bitte beachten Sie, dass derzeit COVID-19 Reisebeschränkungen gelten. Je nachdem, welches Land Sie besuchen, können Restaurants, Bars und Museen geschlossen sein. Prüfen Sie immer offizielle Hinweise des jeweiligen Landes, bevor Sie Ihre Reise buchen.