Europäische Städte mit schrumpfender Bevölkerung bieten großzügigen finanziellen Anreiz für neue Einwohner. Viele ländliche Gebiete sehen sich mit einer Überalterung der Bevölkerung konfrontiert, da junge Menschen in die Städte ziehen oder sich gegen Kinder entscheiden.

Beginnen Sie ein neues Leben im Ausland und lassen Sie sich dafür bezahlen - dank dieser Programme.

Von Spanien bis Italien - hier finden Sie alle Orte in Europa, die Ihnen einen Umzug bezahlen.

Um dem entgegenzuwirken, fördern einige Kommunalverwaltungen die Ansiedlung von Ausländern mit Umzugsbeihilfen und Bargeldauszahlungen.

Aufwachen mit Alpenblick in Albinen, Schweiz

In Albinen in den Schweizer Alpen leben weniger als 250 Einwohner. Um die Einwohnerzahl aufzustocken, bietet die kleine Gemeinde Familien über 50.000 Euro an, um dorthin zu ziehen.

Das malerische Dorf liegt an einem Berghang im Kanton Wallis und ist nur etwas mehr als eine Autostunde vom Promi-Skiort Verbier entfernt.

Erwachsene unter 45 Jahren erhalten 25.000 Schweizer Franken (25.300 €) für den Umzug dorthin, plus 10.000 Schweizer Franken (10.120 €) pro Kind.

Die Regelung steht nur Schweizer Bürgern oder anspruchsberechtigten Ausländern offen, die lange genug in der Schweiz gelebt haben, um eine Aufenthaltsgenehmigung C zu erhalten.

Die Antragsteller müssen außerdem ein Haus im Wert von mindestens 200.000 Schweizer Franken (202.310 Euro) bewohnen und sich verpflichten, 10 Jahre lang in Albinen zu leben.

Flucht in die Berge in Ponga, Spanien

Ponga, eine Stadt und Gemeinde mit 600 Einwohnern im Nordwesten Spaniens, wird jedem Briten 2.600 Pfund (2.971 Euro) zahlen, wenn er sich dort niederlässt. Für jedes Baby, das dort geboren wird, werden weitere 2.600 Pfund gezahlt.

Mit einem von der UNESCO ausgewiesenen Biosphärenreservat im Herzen des Kantabrischen Gebirges vor der Haustür ist die Stadt ein Paradies für Wanderer. Außerdem ist sie nur eine Autostunde von der Küste entfernt. Um das Angebot in Anspruch nehmen zu können, müssen sich die Briten verpflichten, mindestens fünf Jahre lang in Ponga zu leben.

Erleben Sie ein Stück ruhiges Leben in Rubia, Spanien

Das spanische Dorf Rubia in Galicien zahlt Auswanderern bis zu 150 € pro Monat, um dort zu leben. Das Programm richtet sich an Familien und soll die Zahl der Schüler an den örtlichen Schulen erhöhen. Rubia liegt im Nordwesten Spaniens, 2,5 Autostunden östlich von Santiago de Compostela.

Entdecken Sie die Strände und Dörfer im sonnenverwöhnten Kalabrien, Italien

In Kalabrien, der südwestlichen Region Italiens, kann man bis zu 28 000 Euro erhalten, wenn man in ein Dorf mit 2 000 oder weniger Einwohnern umzieht.

Mit der Initiative soll die Entvölkerung bekämpft werden. Interessenten müssen höchstens 40 Jahre alt sein und innerhalb von 90 Tagen nach Annahme ihrer Bewerbung in die Region ziehen. Außerdem müssen sie ein Unternehmen gründen oder einen Arbeitsplatz finden.

Leben inmitten von Olivenhainen in Presicce-Acquarica, Italien

Presicce-Acquarica in der süditalienischen Region Apulien zahlt neuen Einwohnern bis zu 30 000 Euro, wenn sie sich dort niederlassen. Die Gemeinde besteht aus zwei Städten - Presicce und Acquarica del Capo -, die von Landschaften und Olivenhainen umgeben sind. Um einen Antrag stellen zu können, müssen Einzelpersonen oder Familien ihren offiziellen Wohnsitz in die süditalienische Stadt verlegen. Das Geld muss für den Kauf und die Renovierung einer unbewohnten Immobilie in der Region verwendet werden, von denen es viele gibt. Für jedes Baby, das dort geboren wird, werden zusätzlich 1 000 € gewährt.

Entspannen an unberührten Stränden in Sardinien, Italien

Die italienische Insel Sardinien bietet 15 000 Euro für eine Umsiedlung an. Die für ihre Sandstrände, den blauen Himmel und das türkisblaue Wasser bekannte Mittelmeeridylle hat mit einer schrumpfenden Landbevölkerung zu kämpfen, da junge Einheimische ins Ausland ziehen, um dort zu arbeiten. Um dieser Abwanderung entgegenzuwirken, hat die Regierung 45 Millionen Euro für die Umsiedlungsbeihilfe bereitgestellt, genug, um 3.000 Zuschüsse zu gewähren. Um den Zuschuss zu erhalten, müssen Sie in eine sardische Gemeinde mit weniger als 3 000 Einwohnern ziehen. Außerdem muss das Geld für den Kauf oder die Renovierung einer Wohnung verwendet werden. Der Zuschuss darf nicht mehr als die Hälfte der Gesamtkosten des Hauses oder der Renovierung betragen, d.h. in einigen Fällen wird der Betrag von 15 000 € gekürzt. Die Begünstigten müssen Vollzeit auf Sardinien leben und sich innerhalb von 18 Monaten nach ihrer Ankunft für einen ständigen Wohnsitz auf Sardinien anmelden.