Von Euronews Travel

Deutschland und Österreich gehören zu den teuersten Ländern Europas in Sachen Lebenshaltungskosten. Sie finden sich auf Rang 18 bzw. 14 auf einer Liste von 42 Länden, die von der Webseite Numbeo zusammengestellt wurde. Teurer sind fast nur Länder mit extrem hohem Durchschnittseinkommen wie die Schweiz, Norwegen und Luxemburg.

Es ist also keine Überraschung, dass Nordeuropäer den Großteil der Fernarbeiter, auch bekannt als digitale Nomaden, ausmachen, die sich dafür entscheiden, auf Reisen zu arbeiten.

Wenn Sie sich ihnen anschließen möchten, aber nicht wissen, wohin Sie gehen sollen, ist diese Liste genau das Richtige für Sie.

Die Online-Lernplattform Laba untersuchte die Lebenshaltungskosten, Mietpreise und Lebensqualitätsindizes sowie die Steuersätze aller europäischen Länder, die Visa für digitale Nomaden anbieten. Das Ranking basiert auf dem Lebensqualitätsindex der Website Numbeo, der Faktoren wie Umweltverschmutzung, Sicherheit, Gesundheit und Klima berücksichtigt, um jedem Land eine Note zu geben.

Auf der Grundlage dieser Daten haben sie eine Liste der besten Reiseziele zusammengestellt, in die sie ziehen können, um in etwa die gleiche Lebensqualität - oder mehr - zu teilweise wesentlich geringeren Kosten zu erreichen.

7.Wein und Pizza in Italien

Das Leben in Italien kostet Sie im Durchschnitt etwa 1.120 € pro Monat, und obwohl Italien im reinen Lebenhaltungskostenindex noch einen Platz vor Deutschland liegt, könnte sich ein Aufenthalt dort lohnen, denn die Steuern für digitale Nomaden liegen mit 5 Prozent sensationell niedrig.

Sie können Sonnenuntergänge über dem Mittelmeer beobachten, während Sie die berühmte italienische Küche und das warme Wetter genießen - und Ihr Sparkonto aufbessern.

Italien hat sein Visum für digitale Nomaden noch nicht offiziell eingeführt, obwohl das entsprechende Gesetz im letzten Jahr in Kraft getreten ist. Sie müssen also möglicherweise noch etwas warten, bis die Details geklärt sind. Hier sind die Visa, die jetzt erhältlich sind.

6. Arbeiten Sie in einem der grünsten Länder Europas: Lettland

Die Lebenshaltungskosten in Lettland liegen bei rund 787 Euro pro Monat - das ist der niedrigste Wert auf dieser Liste. Im Numbeo Index liegt das baltische Land zwar auf Rang 24, aber damit sind die relativ hohen Kosten des Lebens in der Hauptstadt Riga widergespiegelt. Anderswo, etwa in den Ostseehäfen Liepaja und Ventspils oder auf dem Lande sind die Lebeshaltungsosten deutlich geringer.

Digitale Nomaden zahlen Steuern in Höhe von 15 Prozent, und Freiberufler und Fernarbeiter können ein Jahr lang dort bleiben.

Die Winter sind allerdings viel kälter als bei einigen anderen Optionen, und es ist wahrscheinlich angezeigt, etwas Lettisch lernen, um zurechtzukommen. Aber wenn Sie etwas anderes als Großstädte oder Mittelmeerstrände suchen und die Herausforderung lieben, eine neue Sprache zu lernen, dann könnte dies die richtige Option für Sie sein.

Riga, die Hauptstadt Lettlands Pixabay

5. Für die besten Feierabendbiere: Tschechien

Tschechiens pulsierende Hauptstadt Prag ist bei ‘Expats’ aller Nationen bereits sehr beliebt. Die niedrigen Lebenshaltungskosten und die gut ausgebaute Infrastruktur machen Prag für alle attraktiv, die im Ausland leben möchten.

Im Durchschnitt kostet das Leben in Tschechien 924 € pro Monat, und digitale Nomaden zahlen 15 % Steuern. Dies hängt natürlich davon ab, wo Sie leben möchten, und natürlich gilt auch hier, dass das Leben in den großen Städten mit höheren Kosten verbunden ist.

Es ist aber immer noch billiger als in Wien, München oder Hamburg, und Tschechien hat einen Lebensqualitätsindex von 164, das entspricht dem Großbritanniens.

Mit einem Visum für digitale Nomaden können Sie bis zu einem Jahr bleiben, aber es besteht die Möglichkeit, Ihren Aufenthalt darüber hinaus zu verlängern, wenn Sie sich in das Land verlieben.

4. Nutzen Sie das neue spanische Visum für digitale Nomaden

Spanien hat praktisch denselben Lebensqualitätsindex wie Deutschland (174), ist aber bei den Lebenshaltungskosten günstiger, mit einem Index von 53,9 gegenüber 65,6.

Spanien: Strände bis zum Abwinken Pixabay

Im Durchschnitt kostet das Leben in Spanien 1.045 € pro Monat, was zwar für diese Liste eher zu den hohen Kosten gehört. Aber das ist es wert für das unglaubliche Klima, die schönen Strände und die lebendige Kultur. Wenn Sie auf der Suche nach einem Ziel sind, an dem sich das Arbeiten aus der Ferne wie ein Urlaub anfühlt, dann könnte Spanien die richtige Wahl für Sie sein.

Das Land hat erst Anfang des Jahres ein Visum für digitale Nomaden eingeführt, das es auch Nicht-EU-Bürgern ermöglicht, bis zu fünf Jahre lang dort zu leben und zu arbeiten. Die Steuern liegen für digitale Nomaden bei 24 Prozent.

3. Genießen Sie 300 Sonnentage im Jahr in Portugal

Das warme Wetter, die unglaublichen Strände und die hohe Lebensqualität haben Portugal zu einem der beliebtesten Reiseziele für digitale Nomaden gemacht. Highspeed-Internet und eine blühende Tech-Szene helfen ebenfalls.

Die Lebenshaltungskosten in diesem Land liegen bei etwa 897 Euro pro Monat, und wenn Ihr Einkommen von einem ausländischen Unternehmen stammt, zahlen Sie keine Steuern. Auf jedes im Land verdiente Geld wird eine Steuer von 20 Prozent erhoben - das ist immer noch niedriger als der in Portugal übliche Satz von 48 Prozent.

Der Lebensqualitätsindex ist mit 164 etwas niedriger als Deutschland, aber Sie finden hier Hochgeschwindigkeitsinternet, effiziente öffentliche Verkehrsmittel und eine gute Infrastruktur. Von der geschäftigen Metropole Lissabon bis zu den schönen, zerklüfteten Stränden der Silberküste gibt es für jeden etwas.

2. Den Stress in Estlands Saunas wegschwitzen

Estland bietet ein gutes Gleichgewicht zwischen hoher Lebensqualität und niedrigen Lebenshaltungskosten für digitale Nomaden. Ein Aufenthalt in Estland kostet Sie rund 936 Euro pro Monat, aber in den ersten sechs Monaten zahlen Sie keine Steuern, sodass Ihr Gehaltsscheck ein wenig weiter reicht.

In diesem freundlichen Umfeld für Fernarbeiter bietet das Land auch ein e-Residency-Programm an. Damit können Unternehmer ein Unternehmen mit Sitz in der EU aus der Ferne gründen und leiten.

Das Land hat eine Lebensqualität die mit einem Indexwert von 174 fast derjenigen Deutschlands entspricht. Die reiche Geschichte und die atemberaubenden Naturlandschaften des Landes bedeuten, dass es nach Feierabend viel zu entdecken gibt. Die Saunakultur in Estland geht bis in das 13. Jahrhundert zurück. Es wird also kaum möglich sein, nach Hause zurückzukehren, ohne sie ausprobiert zu haben.

1. Arbeiten Sie von den atemberaubenden Küsten Kroatiens aus

Kroatien ist für digitale Nomaden steuerfrei und hat monatliche Lebenshaltungskosten von durchschnittlich 822 €. Diese Faktoren zusammengenommen sind der Grund dafür, dass das Land an der Spitze der Liste steht.

Der Lebensqualitätsindex liegt bei 163, als niedriger als in Deutschland, aber mit mehr Sonnenschein und einer Mittelmeerküste.

Wer von Kroatien aus arbeitet, hat viele Möglichkeiten, Abenteuer zu erleben. Canva

Besucher aus der ganzen Welt kommen nach Kroatien, um die tausende Kilometer lange Küste, die unglaublichen alten Städte und die lebendige Kultur zu sehen. Es gibt rund 2.700 Sonnenstunden im Jahr und im Sommer fallen die Temperaturen selten unter 20 Grad.

Die Hauptstadt Zagreb ist einer der beliebtesten Orte für digitale Nomaden mit einer wachsenden Zahl von Co-Working-Spaces, in denen man Freunde finden kann.

Digitale Nomaden können zwischen sechs Monaten und einem Jahr bleiben, und Sie müssen für ein Unternehmen außerhalb des Landes arbeiten, um sich bewerben zu können.