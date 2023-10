Von Euronews Travel mit Reuters

Von gestrichenen Flügen und Kreuzfahrten bis hin zu leeren Hotels - wie wirkt sich der Konflikt auf den Tourismussektor der Region aus?

Vor zwei Wochen waren der Hauptplatz und die Straßen rund um die Geburtskirche von Bethlehem noch voller Touristen.

Jetzt, nach einem verheerenden Angriff der militanten palästinensischen Gruppe Hamas in Israel am 7. Oktober, sind sie leer.

"Seit Beginn des Krieges sind die Geschäfte zum Erliegen gekommen", sagt Essa Abu Dawoud, ein Reiseleiter in der palästinensischen Stadt, "die Straßen sind abgeschnitten, niemand kommt mehr."

In ganz Israel und den von Israel besetzten palästinensischen Gebieten im Gazastreifen und im Westjordanland haben sich die Hotels geleert, und mindestens sechs Reiseveranstalter haben angesichts der Eskalation des Konflikts Reisen zu wichtigen Zielen wie Jerusalem und Tel Aviv eingestellt.

Zwei Reiseveranstalter haben Reisen bis zum nächsten Jahr abgesagt.

Kreuzfahrtschiffe meiden Israels einstmals belebte Küsten, und die großen Fluggesellschaften haben ihre Flüge von und nach Israel eingestellt, während die Regierungen sich bemühen, ihre Bürgerinnen und Bürger nach Hause zu bringen.

easyJet hat nach eigenen Angaben alle Flüge nach Tel Aviv storniert, die vor dem 22. Oktober starten sollten, während Virgin Atlantic Holidays Urlaubern die Möglichkeit gibt, auf spätere Termine umzubuchen oder eine Rückerstattung zu erhalten, wenn sie vor dem 18. Oktober reisen.

Bei dem Angriff der Hamas - die von den USA, der EU und anderen Regierungen als terroristische Organisation eingestuft wird - auf israelische Gemeinden am 7. Oktober wurden mehr als 1 400 Menschen getötet.

Als Vergeltung hat Israel seine Angriffe auf die Hamas-Hochburg Gaza intensiviert und dabei fast 2 700 Menschen getötet.

Sind Hotels und Pilgerstätten in Palästina und Israel noch geöffnet?

Der Platz vor der Geburtskirche in Bethlehem: leergefegt. Der Konflikt wirkt sich im israelisch besetzten Westjordanland verheerend auf den Tourismussektor aus. AMMAR AWAD/REUTERS

InterContinental Hotels teilte mit, dass zwei seiner Hotels, Six Senses Shaharut und Hotel Indigo Tel Aviv - Diamond District, vorübergehend geschlossen seien. Es gab einige Stornierungen und einige Kunden verschoben ihre Buchungen auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr.

Da die meisten Hotels leer stehen, war auch eine der führenden israelischen Hotelketten, Isrotel, "kurz davor", einige vorübergehend zu schließen, sagte ein Sprecher.

Die Abwanderung ausländischer Besucher ist ein schwerer Schlag für Israels lukrative Tourismusbranche, eine der größten des Landes, die sich gerade von der COVID-19-Pandemie erholte. Auf diesen Sektor entfallen 2,8 Prozent des BIP und etwa 3,5 Prozent der Gesamtbeschäftigung.

Die kommenden Monate sind die verkehrsreichsten des Jahres für christliche Pilger aus den USA, dem Vereinigten Königreich und anderen europäischen Ländern.

"Wir sind auf den Tourismus angewiesen, um zu überleben. Nach der COVID-Krise haben wir uns immer noch erholt und warten langsam darauf, dass die Touristen zurückkommen", sagte Khader Hussein, 30, Souvenirverkäufer in Bethlehem, dem traditionellen Geburtsort Jesu.

"Jetzt ist der Tourismussektor tot."

Angezogen von den historischen Stätten in Jerusalem und Bethlehem und den weißen Sandstränden von Tel Aviv strömten nach Angaben des israelischen Zentralamts für Statistik in den ersten neun Monaten dieses Jahres rund drei Millionen Touristen nach Israel, darunter etwa 800 000 Amerikaner.

Das ist fast so viel wie vor der Pandemie.

Hotels bieten Zimmer für flüchtende Touristen an

Einen Tag nach dem Anschlag rief das israelische Tourismusministerium dazu auf, von Touren abzusehen und in Hotels oder auf Kreuzfahrtschiffen zu bleiben.

Am Mittwoch hieß es, die Touristen könnten sich bei Bedarf innerhalb des Landes bewegen. Mehr als 90 000 Touristen hielten sich in Israel auf, und Tausende hätten in der vergangenen Woche nationale Sehenswürdigkeiten besucht, hieß es.

Am selben Tag hob die US-Regierung ihre Reisewarnung für Israel und das Westjordanland auf die zweithöchste Stufe 3 oder "reconsider travel" an.

Das Vereinigte Königreich rät von allen Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete ab, die nicht unbedingt erforderlich sind.

Elias al-Arja, der Leiter der arabischen Hotelvereinigung, sagte, die meisten Hotels im Westjordanland hätten die vergangene Woche damit verbracht, Touristen bei der Flucht nach dem Ausbruch der Gewalt zu helfen.

Etwa 90 Prozent der Hotels im Westjordanland stehen leer, sagte er.

Dan Hotels und Isrotel erklärten, dass sie Zimmer für Menschen bereitstellen, die von der Grenze zum Gazastreifen fliehen. Dan bietet außerdem 50 Prozent Rabatt auf Zimmer für Einheimische an.

Anhaltender Konflikt erwartet

Da keine Lösung des Konflikts in Sicht ist, ist unklar, wann ausländische Besucher zurückkehren können.

Die Reisegruppe Authentic Israel hat Touristen, die für ihre stornierten Reisen gebucht waren, gebeten, jeweils 150 Dollar (142 Euro) zu spenden, um ihre Mitarbeiter während der Krise zu unterstützen.

Der australische Reiseveranstalter Intrepid Travel hat Reisen nach Israel und in die palästinensischen Gebiete bis Ende des Jahres abgesagt.

Odysseys Unlimited hat seine Israel-Reisen bis zum 31. März ausgesetzt. Das US-amerikanische Unternehmen erklärte, es werde seine Reisen nach Ägypten und Jordanien fortsetzen, hat aber den Gästen die Möglichkeit gegeben, auf ein späteres Datum oder ein anderes Ziel auszuweichen.

Einige haben ihre Reise auf das nächste Jahr verschoben, hieß es.