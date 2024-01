Derzeit stehen "Türpfropfen" im Mittelpunkt der Suche nach der Antwort auf die Frage, wie ein klaffendes Loch in einem Passagierflugzeug entstehen konnte.

Am Freitag wurde eine Rumpfplatte einer Boeing 737 Max 9 der Alaska Airlines sieben Minuten nach dem Start in Portland (Oregon) weggerrissen.

Der rasche Druckverlust in der Kabine riss einem Kind die Kleider vom Leib und ließ Sauerstoffmasken von der Decke fallen. Wie durch ein Wunder wurde jedoch keiner der 171 Passagiere und sechs Besatzungsmitglieder verletzt.

Stunden nach dem schrecklichen Vorfall kündigte Alaska Airlines an, dass sie ihre gesamte Flotte von 65 Max 9 für Inspektionen und Wartungsarbeiten am Boden halten werde.

Aber wie kam es zu dieser Fehlfunktion und wie wahrscheinlich ist es, dass sie sich wiederholt?

Warum ist ein Panel in einem Boeing-Flugzeug explodiert?

Am Sonntag gaben die Ermittler bekannt, dass sie das Stück des Rumpfes gefunden haben, das von dem Boeing-Flugzeug weggerrissen wurde, und gaben ihrer Hoffnung Ausdruck, dass dies physische Hinweise für die Ursache des Unfalls liefern würde.

Das klaffende Loch in der Seite des Alaska-Airlines-Flugzeugs öffnete sich an der Stelle, an der der Flugzeughersteller Boeing einen "Propfen" zur Abdeckung eines Notausstiegs anbringt, den die Fluggesellschaft nicht benutzt. Die Stöpsel sind in den meisten Boeing 737 Max 9 Jets vorhanden.

Die Federal Aviation Administration hat für diese Flugzeuge ein vorübergehendes Flugverbot verhängt, bis der Bereich um den Türstöpsel inspiziert worden ist.

Das National Transportation Safety Board (NTSB) hat unterdessen eine Untersuchung eingeleitet, die wahrscheinlich Monate dauern wird und sich auf die verkleidete Ausgangstür konzentriert.

Ein Bundesbeamter gab außerdem bekannt, dass die Alaska Airlines Max 9 nicht mehr für Flüge nach Hawaii eingesetzt wird, nachdem eine Warnleuchte, die auf ein mögliches Druckproblem hinweist, auf drei verschiedenen Flügen aufgeleuchtet war.

Alaska Airlines beschloss, das Flugzeug nicht mehr für lange Flüge über Wasser einzusetzen, um sicher zu stellen, dass das Flugzeug "sehr schnell zu einem Flughafen zurückkehren kann", falls die Warnleuchte erneut auftauchte, sagte Jennifer Homendy, Vorsitzende des NTSB.

Homendy gab jedoch zu bedenken, dass die Druckwarnleuchte möglicherweise nichts mit dem Vorfall vom Freitag zu tun hat.

Fluggesellschaften lassen die Boeing 733 für Sicherheitsinspektionen am Boden

Die Fluggesellschaft Alaska Airlines hat ihre gesamte Flotte von 65 Flugzeugen des Typs Max 9 für Inspektionen und Wartungsarbeiten am Boden gehalten.

Das Unternehmen teilte mit, dass man am Sonntag 170 Flüge gestrichen habe, wovon 25.000 Passagiere betroffen waren. Man rechne damit, dass die Stornierungen in der ersten Wochenhälfte anhalten werden, hieß es weiter.

Zu Beginn des Montags wurden laut dem Flugverfolgungsapp FlightAware 20 Prozent der Flüge der Fluggesellschaft- insgesamt 139 - gestrichen.

United Airlines, der weltweit größte Betreiber von Max 9-Flugzeugen, hat seine gesamte Flotte von 79 mit einem Flugverbot belegt und bemüht sich um eine "Klärung des Inspektionsverfahrens und der Anforderungen für die Wiederinbetriebnahme" dieser Maschinen.

Sechs weitere Fluggesellschaften setzen die Max 9 ein: Panamas Copa Airlines, Aeromexico, Turkish Airlines, Icelandair, flydubai und SCAT Airlines in Kasachstan, so der Luftfahrtdatendienst Cirium.

Die Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA) hat zwar ebenfalls ein Flugverbot für diese Flugzeuge verhängt, doch nach eigenen Angaben werden sie derzeit von keiner EU-Fluggesellschaft in der gleichen Konfiguration wie der betroffene Alaska-Airlines-Flug eingesetzt, so dass das Flugverbot innerhalb der EU niemanden betrifft.

Wie sicher sind Boeing 737-Flugzeuge?

Bundesbeamte und Führungskräfte von Fluggesellschaften betonen regelmäßig die Sicherheit des Flugverkehrs.

Seit 2009 hat es keinen tödlichen Absturz eines US-amerikanischen Verkehrsflugzeugs mehr gegeben. Damals stürzte eine für Continental betriebene Maschine der Colgan Air in der Nähe von Buffalo, New York, ab, wobei alle 49 Menschen an Bord und einer am Boden ums Leben kamen.

Allerdings veranlasste eine Häufung von Beinahe-Zusammenstößen zwischen Flugzeugen auf US-Flughäfen im vergangenen Jahr die Federal Aviation Administration (FAA) dazu, einen "Sicherheitsgipfel" einzuberufen, auf dem Beamte Fluggesellschaften und Piloten dazu aufforderten, ihre Aufmerksamkeit für einen sicheren Flugbetrieb zu verdoppeln.

Der Vorfall hat auch die Frage nach der Sicherheit des Boeing Max-Flugzeugs wieder aufgeworfen, der neuesten Version der berühmten 737 des Unternehmens.

Es gibt zwei Versionen des Flugzeugs: die Max 8 und die Max 9, die größere der beiden.

Nach dem Absturz eines Lion Air-Fluges in Indonesien im Jahr 2018 und dem Absturz einer Max 8 der Ethiopian Airlines im Jahr 2019 verhängten die Aufsichtsbehörden in aller Welt ein fast zweijähriges Flugverbot für Max 8-Maschinen.

Dieses vom National Transportation Safety Board veröffentlichte Foto zeigt ein klaffendes Loch an der Stelle, an der die verkleidete Tür gewesen war AP/National Transportation Safety Board

Boeing änderte ein automatisches Flugsteuerungssystem, das in die Abstürze verwickelt war.

Letztes Jahr wies die FAA die Piloten an, die Verwendung eines Anti-Eis-Systems an der Max bei trockenen Bedingungen einzuschränken, da sie befürchteten, dass die Einlässe um die Triebwerke herum überhitzen, abreißen und möglicherweise das Flugzeug treffen könnten.

Und im Dezember wies Boeing Fluggesellschaften an, die Flugzeuge auf eine möglicherweise lose Schraube im Rudersteuersystem zu überprüfen.

Diese Probleme haben jedoch nichts mit der Panne vom Freitag zu tun, die ein äußerst seltenes Ereignis im Luftverkehr ist.

Anthony Brickhouse, Professor für Luft- und Raumfahrtsicherheit an der Embry-Riddle Aeronautical University, sagte, es sei noch zu früh, um zu sagen, ob der Vorfall ein generelles Problem mit der Max 9 oder nur mit diesem speziellen Flug war.

Brickhouse sagte, die Passagiere sollten darauf vertrauen, dass die Aufsichtsbehörden und die Fluggesellschaften sicherstellen, dass die Max 9 sicher sind, bevor sie wieder in Betrieb genommen werden.

Er fügte hinzu, dass es ein Glücksfall war, dass sich der Notfall kurz nach dem Start ereignete, als alle Passagiere angeschnallt saßen.

Das bedeute aber nicht, dass Passagiere Angst haben sollten, ihre Sitze zu verlassen, sobald der Pilot das Anschnallzeichen ausschaltet, denn es sei extrem unwahrscheinlich, dass sich Löcher in den Flugzeugrümpfen öffnen.

Das Unternehmen Boeing gab eine kurze Erklärung ab, in der es heißt: "Wir bedauern zutiefst die Auswirkungen, die dieses Ereignis auf unsere Kunden und ihre Passagiere hatte."

Boeing sagte, es unterstütze die Entscheidung der FAA, sofortige Inspektionen zu verlangen, und erklärte, es biete den Ermittlern technische Hilfe an. Das Unternehmen hat es jedoch abgelehnt, einen leitenden Angestellten für Interviews zur Verfügung zu stellen.