Von Euronews

Halki in Griechenland hatte 2021 eine Energiegemeinschaft für mehr Nachhaltigkeit gegründet. Das Projekt ermöglicht beispielsweise kostenlosen Strom für Fahrzeuge auf der ganzen Insel. Auch andere Länder sind schon interessiert.

Halki ist eine kleine griechische Insel mit 250 Einwohner:innen. Tief im Süden Europas. Halki ist das erste Ergebnis des so genannten Gr-eco-Islands-Projekts. In dessen Rahmen wurde 2021 eine Energiegemeinschaft gegründet, deren einziger Zweck die Förderung der Sozial- und Solidarwirtschaft ist. Mehrere französische und griechische Unternehmen haben in die Infrastruktur des Projekts investiert. Ein Solarpark produziert etwa 1,8 Gigawatt Strom pro Jahr.

Vassilis Zafiropoulos ist Projektentwickler bei "Akuo". Er erklärt, dass das Projekt den CO2-Fußabdruck um 2576 Tonnen verringern solle, "was dem Ausstoß von 617 Autos entspricht". Gleichzeitig würden, so Zafiropoulos, 260.000 Euro für die Produktion von Ökostrom eingespart, "ein Betrag, der ausreicht, um die Kosten für über 200 Familien auf der Insel zu decken".

Andere Länder werden hellhörig

Für kleinere Unternehmen sind das spürbare Verbesserungen. Ladenbesitzer Lambros Markakis erklärt, dass seine letzte Rechnung 1500 Euro betragen hätte. "Das ist ein großer Unterschied, denn vorher lag der Wert bei 8000 Euro pro Jahr."

Das Projekt ermöglicht kostenlosen Strom für Fahrzeuge auf der ganzen Insel. Das 5G-Netz wurde ebenfalls integriert – Videosprechstunden und Fernunterricht sind so möglich. Für die lokale Bevölkerung ist das ein großer Gewinn.

Das Konzept von Halki soll nun auf viele andere Inseln Griechenlands übertragen werden. "Die griechische Regierung nimmt sich Halki als Beispiel", sagt der Bürgermeister der Insel Evangelos Fragakakis. Die Regierung habe Gelder von der Europäischen Union erhalten, um das GR-eco-Konzept auch auf anderen Inseln Griechenlands anwenden zu können. "Wenn ich mich recht erinnere, etwa eine Milliarde Euro."

Die kleine Gemeinde ist begeistert, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen. Aber auch von ähnlichen Erfahrungen anderer Länder zu hören, die dieses Projekt bereichern könnten. Vor unserer Abreise bereitete sich der Bürgermeister auf den Empfang einer Delegation aus Südkorea vor, die das Beispiel von Halki auf ihre vielen Inseln übertragen möchte.