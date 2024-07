Pinkeln im Meer verboten! In Spanien kann das 750 € kosten

Wer im nordspanischen Vigo ins Meer pinkelt, muss mit einer Geldstrafe rechnen, während man in anderen Teilen Spaniens nach Mitternacht nicht einmal mehr schwimmen darf.

Angesichts der Rekordbesucherzahlen, die Spanien in diesem Sommer erwartet, geht die Costa del Sol präventiv gegen eine weniger bekannte Begleiterscheinung des Übertourismus: das Wildpinkeln.

Nach dem Vorbild der nordspanischen Stadt Vigo, die vor zwei Jahren Bußgelder von bis zu 750 Euro für die "physiologische Entsorgung am Strand oder im Meer" eingeführt hat, zieht Marbella nun nach und verdoppelt seine Bußgelder (bisher 300 Euro), um mit Vigo gleichzuziehen.

Letzte Woche stimmten die Stadträte von Marbella für den Schutz des Meeres und verabschiedeten eine Verordnung, die das Urinieren im Wasser an 25 Stränden der Gemeinde Málaga verbietet.

Das Urinieren in der Öffentlichkeit ist auch an Land verboten, aber etwas leichter zu kontrollieren. Wie die Rettungsschwimmer heimlich im Wasser urinierende Urlauber erkennen sollen, ist noch unklar.

Urlauber tummeln sich an einem Strand in Marbella, Spanien. Photo by Silviya Nenova on Unsplash

Ins Meer darf man nicht pinkeln, aber am Strand darf man rauchen

Die "physiologische Entleerung" ist nicht das einzige Verbot in der neuen Verordnung, die noch die öffentliche Anhörung durchlaufen muss, bevor sie Gesetz wird.

Strandbesucher dürfen nicht mehr mit Bällen im Wasser spielen oder sich einen Platz mit Sonnenschirm reservieren. Neu ist auch, dass Hunde nicht mehr ins Wasser dürfen und nur noch an ausgewiesenen Hundestränden gehalten werden dürfen.

Raucher und Benutzer von E-Zigaretten dürfen weiterhin rauchen, aber das Wegwerfen von Zigarettenstummeln oder Essensresten wird mit Bußgeldern geahndet.

Spanische Städte ziehen Touristen zur Verantwortung

In Vigo in der nördlichen Region Galicien wird das Urinieren am Strand seit 2022 als "Verstoß gegen die Hygiene- und Sanitärvorschriften" mit einer Geldstrafe von 750 Euro geahndet.

Wer in Benidorm Seife oder Shampoo in den Strandduschen benutzt, muss mit einer saftigen Strafe von 660 Euro rechnen. Auch Raucher (2.000 Euro) und Nachtschwärmer werden bestraft: Wer sich zwischen Mitternacht und 7 Uhr morgens an den Strand wagt, muss mit 1.200 Euro rechnen.

Auch an einigen Stränden auf Mallorca, Ibiza und Menorca ist das Rauchen verboten.

Halten Sie sich an öffentliche Toiletten, wie diese auf einem spanischen Festival. Photo by the blowup on Unsplash

Aber was ist so schlimm an einem Pinkelausflug ins Meer?

Wenn Sie nachhaltig denken, befolgen Sie vielleicht schon zu Hause Urinierregeln wie "if it’s yellow, let it mellow" (auf Deutsch etwa: wenn es gelb ist, lass es stehen"), d.h. Sie spülen nicht, um Wasser zu sparen. Ist die "physiologische Entleerung" im Wasser nicht genauso umweltfreundlich? Überraschenderweise nicht.

Obwohl Urin zu 95 Prozent aus Wasser besteht, ist er für Meereslebewesen giftig, kann zur Zerstörung der Artenvielfalt beitragen und ist besonders schädlich für Korallenriffe. Die restlichen fünf Prozent enthalten alles Mögliche, von Harnstoff (mit hohem Stickstoffgehalt) über Bakterien bis hin zu Medikamentenrückständen, weshalb Pinkeln im Meer auch in Portugal und Thailand verboten wurde.

Die Wissenschaftler der American Chemical Society weisen diese Behauptungen jedoch zurück: "Es ist unsere Aufgabe, darauf hinzuweisen, dass es völlig in Ordnung ist, ins Meer zu gehen", denn "die Menge an Harnstoff in unserem Urin ist im Vergleich zum Volumen des Meeres vernachlässigbar."