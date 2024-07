Von Euronews mit Agenturen

Ein US-amerikanischer Tourist ist auf dem Ätna in Italien gestorben. Er sei während eines Ausflugs aufgrund einer Krankheit gestorben. Weitere Hintergründe zu der Krankheit sind noch unklar.

WERBUNG

Ein 55-jähriger amerikanischer Tourist ist auf dem Ätna in Sizilien gestorben. Der Mann sei während eines Ausflugs auf der Südseite des Vulkans erkrankt, teilte der italienische Bergrettungsdienst mit.

Die Ursache für die Erkrankung des Mannes sei noch nicht bekannt, aber die hohen Temperaturen und die hohe Luftfeuchtigkeit können für Touristen gefährlich sein, so die Retter.

Die Bergwacht und ein Rettungsflugzeug wurden am Donnerstag alarmiert. Sie fanden den leblosen Mann in einem abgelegenen Gebiet am Berg. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos. Der 55-Jährige wurde noch am Unfallort für tot erklärt, bevor sein Leichnam in ein Krankenhaus überführt wurde, so die Retter.

Touristen unterschätzen Risiken der Hitzewelle

"Touristen, die solche Ausflüge unternehmen, sollten die Risiken nicht unterschätzen, die mit den hohen Temperaturen, der hohen Luftfeuchtigkeit und dem plötzlichen Höhenunterschied verbunden sind", sagte Alfio Ferrara, ein Sprecher des Bergrettungsdienstes.

"Oft stimmen sie zu, an diesen Ausflügen in 2.000 bis 2.300 Metern Höhe teilzunehmen, nachdem sie den Tag am Strand verbracht haben", fügte er hinzu.

Derzeit herrscht auf Sizilien extreme Hitze mit Temperaturen von bis zu 40 Grad Celsius.

Am Donnerstag wurden die Temperaturen auf dem Ätna auf 25 bis 28 Grad Celsius geschätzt, sagte Ferrara. Die italienischen Behörden hatten am Donnerstag in sieben Städten, vor allem in den zentralen Landesteilen, Alarmstufe Rot ausgerufen.

Zuvor sind mehrere Touristen in Griechenland während der Hitzewelle auf ähnlichen Ausflügen gestorben.