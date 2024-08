Von Euronews mit AP

Die extreme Dürre ist "das neue Normal" auf der Insel Sizilien warnen Wissenschaftler.

WERBUNG

Extreme Hitze und Dürre haben die süditalienische Insel fest im Griff, die Schafe von Luca Cammarata auf Sizilien suchen nach Wasser.

Doch wo es einst reichlich Wasser und Gras für die Herde gab, ist jetzt alles durch jahrelange Dürre und Rekordtemperaturen ausgetrocknet. Die Schafe stehen im Dreck und der Landwirt macht sich Sorgen.

Luca Cammarata erklärt zur Situation seiner Tiere: "Hier in diesem kleinen Becken hat es noch nie an Wasser gefehlt. Das ist der normale Pegelstand. Im Winter ist er höher, im Sommer etwas niedriger. Aber an diesem Ort gab es schon immer Wasser. Wir betreiben Weidewirtschaft, aber das ist jetzt nicht mehr möglich."

"Kein Futter für die Kühe"

Andere Landwirte auf der süditalienischen Insel fordern die politische Verantwortlichen zum Handeln auf. Liborio Mangiapane ist wirklich wütend, der Landwirt und Käsehersteller beklagt:

"Wir haben das ganze Jahr über ohne Gewinn gearbeitet. Kein Weizen, kein Futter für die Kühe. Und wir können sagen, dass weder die regionale noch die nationale Regierung starke Maßnahmen ergriffen haben."

Extreme Dürre ist "das neue Normal"

Wissenschaftler wie Giulio Boccaletti, Wissenschaftlicher Direktor des Euro-Mediterranen Zentrums für Klimawandel (CMCC), warnen, die extreme Situation auf Sizilien sei "das neue Normal".

Boccaletti erklärt: "Dies ist die neue Normalität. Wir werden häufiger Dürreperioden haben. Wir werden im Durchschnitt weniger Wasser haben. Es gibt also wichtige Dinge, die jede Gesellschaft, insbesondere Sizilien, tun muss. Das Wichtigste ist, sich zu fragen, ob man das Wasser, das knappe Wasser, für die richtigen Dinge verwendet. Und das bedeutet, sich die Landwirtschaft genauer anzusehen."

Der Durst der Menschen und der Tiere lässt viele darüber nachdenken, wie kostbar Wasser für uns alle ist.