Zahnradbahnen und Gletscherseen: Die besten Tageswanderungen in Europa

Möchten Sie Kultur und Natur verbinden? Versuchen Sie es mit diesen Tageswanderungen von europäischen Großstädten aus.

Nichts geht über eine Städtereise in Europa - aber manchmal muss man den Menschenmassen entfliehen.

Dabei sind Berge, Fjorde und Wälder oft näher als man denkt. In den Alpenstädten ist die Natur direkt vor der Haustür eine Selbstverständlichkeit und auch einige der Partymetropolen in Europa sind Tore zur Natur.

Wer Kultur und Natur miteinander verbinden möchte, findet auf den folgenden Tageswanderungen von europäischen Großstädten aus das Beste aus beiden Welten.

Der österreichische Verwallsee in St. Anton am Arlberg Foto: Canva

Eine sinnliche Wanderung in der Nähe von Innsbruck, Österreich

Das alpine Innsbruck wird für seine Mischung aus Berg- und Stadtleben geschätzt und ist das perfekte Tor zu Österreichs atemberaubender Natur.

St. Anton am Arlberg in den Tiroler Alpen ist nur eine gute Stunde mit dem Zug entfernt. Der Ort wurde von UN Tourism als eines der besten Dörfer ausgezeichnet, die Touristen im Jahr 2024 entdecken können.

Im Winter ist St. Anton für sein Skigebiet bekannt, aber auch der WunderWanderWeg, der alle Sinne anspricht, hat dort seinen Ausgangspunkt.

Der Alpenblumen- und Kräuterweg führt durch 14 Gärten. Ziehen Sie die Schuhe aus und wandern Sie auf dem Barfußpfad über grasbewachsene Wiesen.

Entlang klarer Bergbäche sorgt der Wasserweg für zusätzliche Entspannung, während sich Kinder auf dem Naturspielplatz mit Baumhaus austoben können.

Mit 300 km markierten Wanderwegen bietet St. Anton am Arlberg sowohl für Anfänger als auch für geübte Wanderer ein breites Angebot.

Innsbruck ist mit Eurostar, TGV Lyria, Deutscher Bahn und SNCF von vielen europäischen Großstädten aus gut erreichbar.

Der Gletschersee Bondhusvatnet in Norwegen Foto: Canva

Umwandern Sie die Gletscherseen bei Bergen, Norwegen

Der Aufstieg zum Preikestolen (Kanzelfelsen) ist eine der beliebtesten - und berühmtesten - Wanderungen in Norwegen. Aber das Land hat noch viele andere Naturwunder zu bieten.

Weniger als drei Stunden mit Bus und Schiff von Bergen entfernt liegt der glasklare See Bondhusvatnet. Der See ist Teil des Folgefonna Nationalparks und kann auf einer leichten, zweistündigen Rundwanderung erreicht werden. Der Gletscher Bondhusbreen kann in weiteren 30 Minuten zu Fuß erreicht werden.

Lust auf mehr? Versuchen Sie die Trolltunga-Wanderung - drei Stunden von Bergen und eine Stunde vom Bondhusvatnet entfernt. Die 700 Meter hohe Felsformation über dem See Ringedalsvatnet ist vom Parkplatz aus in sieben bis zwölf Stunden zu Fuß zu erreichen.

Wenn Sie mit dem Bus nach Trolltunga fahren möchten, können Sie in der nächstgelegenen Stadt Odda übernachten, die einen bequemen Shuttleservice zum Ausgangspunkt anbietet.

Der Fels "Herkules-Keule" in Pieskowa Skala im Ojcowski-Nationalpark (Polen) Foto: Canva

Spaziergang zwischen Kalksteinformationen in der Nähe von Krakau, Polen

Die zweitgrößte Stadt Polens ist bekannt für günstiges Essen und wilde Nächte. Doch nur wenige Kilometer von Krakaus historischer Altstadt entfernt erstrecken sich grüne Wälder, die von Kalksteinfelsen überragt werden.

Der Ojcowski-Nationalpark, mit Bus oder Taxi in etwa 45 Minuten zu erreichen, bietet mit seinen kilometerlangen Wander- und Radwegen ein erholsames Refugium.

Entlang der gut ausgeschilderten Wanderwegen können Sie Burgruinen und neolithische Höhlen entdecken, bevor Sie sich in einem der zahlreichen Cafés stärken.

Besuchen Sie die Stadt im Herbst, wenn sich die Blätter golden und scharlachrot färben.

Lust auf einen Ausflug in die Tatra? Krakau ist nur zwei Autostunden von Zakopane entfernt, einem Touristenort, der als Tor zu malerischen Wanderwegen, Kiefernwäldern und Seen dient.

Die Basteibrücke in der Sächsischen Schweiz am rechten Ufer der Elbe in Deutschland ist von Dresden und Prag aus erreichbar. Foto: Canva

Wandern Sie auf mystischen Sandsteinbrücken in der Nähe von Dresden und Prag

An der deutsch-tschechischen Grenze erstrecken sich die Nationalparks Sächsische Schweiz und Böhmische Schweiz über 700 Quadratkilometer schroffe Wildnis im Elbsandsteingebirge.

Wandern Sie zwischen majestätischen Felsformationen über die Basteibrücke, die Sie von Dresden aus in nur 40 Minuten mit der S-Bahn nach Kurort Rathen erreichen.

Auf der tschechischen Seite der Grenze übt der markante Steinbogen von Pravcicka eine mystische Anziehungskraft aus, der schon im Film "Die Chroniken von Narnia" zu sehen war.

Verschiedene Reiseveranstalter bieten Tagesausflüge ab Prag an. Wer auf eigene Faust reisen möchte, kann mit dem Zug in eineinhalb Stunden nach Děčín fahren und von dort mit dem Bus weiterreisen.

Die Zahnradbahn auf den Pilatus in der Schweiz. Foto: Canva

Fahren Sie mit der steilsten Zahnradbahn der Welt in die Schweizer Alpen bei Zürich

Die deutschen und tschechischen Nationalparks wurden zwar nach ihrer Ähnlichkeit mit der Schweiz benannt, aber nichts ist mit dem Alpenland vergleichbar.

Mit internationalen Zugverbindungen von Paris, München und Budapest ist Zürich das Tor zu den Schweizer Alpen.

Die steilste Zahnradbahn der Welt bringt Sie in 40 Minuten von Alpnachstad auf den Pilatus. Oben angekommen können Sie die Aussicht über die Schweizer Alpen bis nach Frankreich und zum Schwarzwald in Deutschland genießen.

Entfliehen Sie den Menschenmassen auf einem der zahlreichen Wanderwege, die von leicht bis alpin reichen.

Der 40-minütige Drachenweg folgt einem Rundweg, der der Sage nach einst Heimat von Fabelwesen war. Für Abwechslung sorgt eine Fahrt mit der Luftseilbahn hinunter nach Kriens.

Lust auf eine grössere Herausforderung? Verzichten Sie auf die Zahnradbahn und wandern Sie in 5 Stunden von Alpnachstad über Ämsigen auf den Pilatus Kulm, vorbei an blühenden Alpweiden und rauschenden Bächen.

Die Renon-Seilbahn im italienischen Bozen. Foto: Canva

Bewundern Sie die Dolomiten vom italienischen Bozen aus

Die norditalienische Stadt Bozen ist als Tor zu den Dolomiten bekannt. Doch wer nur wenig Zeit hat, kann sie auch aus der Ferne bewundern.

Steigen Sie in der Nähe des Hauptbahnhofs in die Rittner Seilbahn, die Sie in wenigen Minuten in ein Bergdorf bringt.

Umgeben von 300 km Wanderwegen und Aussichtspunkten in diesem Teil der italienischen Alpen bietet das Rittner Tal für jeden Wanderer etwas.

Nehmen Sie den mittelschweren Weg nach Soprabolzano, um die Erdpyramiden zu sehen - natürliche Spitzen aus erodiertem Fels, die aus der bewaldeten Landschaft herausragen.

Oder wandern Sie auf der gut ausgeschilderten Promenade von St. Oswald zum Castel Roncolo - bekannt für seine mittelalterlichen Fresken - und zu den Weinbergen von Santa Maddalena.