WERBUNG

Sie fühlen sich gestresst? Versuchen Sie es mit Blumen.

Experten sind seit langem der Meinung, dass der Kontakt mit der Natur unser Wohlbefinden verbessern kann. Studien haben die Macht der Ökopsychologie untermauert und gezeigt, dass selbst kurze Momente in der Natur - von einem Spaziergang im Stadtpark bis hin zu einer Pilgerfahrt zu den Glockenblumen - die Stimmung heben, zu mehr Konzentration und Einfühlungsvermögen verhelfen und sogar den Blutdruck senken können.

Ob es nun der Duft von Lilien ist, die beruhigenden Farben der hängenden Glyzinien oder die einfache Freude, die ersten Mohnblumen der Saison zu sehen - Blumen sind gut für Sie.

Und der Frühling in Europa ist vielleicht die beste Zeit, um sie zu erleben.

Betreten Sie ein lebendiges Gemälde in Monets Garten

Der Garten von Monet im Norden von Paris Celian de La Rochefoucauld/The Fondation Monet in Giverny

Das kleine Dorf Giverny in Frankreich ist ein Muss für alle, die schon immer einmal in ein Gemälde eintauchen wollten. Claude Monet entwarf seinen heute berühmten Garten 1883 als lebendige Leinwand, zu der er Jahr für Jahr zurückkehren konnte. Auch 150 Jahre später ist sein Werk noch voller Leben.

Im Frühling erblüht Monets Garten mit Mohnblumen, Pfingstrosen und Schwertlilien, die er in seinen impressionistischen Werken verewigte. Im Mittelpunkt steht der Seerosenteich mit der von Glyzinien bewachsenen japanischen Brücke, die im Mai in voller Blüte steht und in seinen berühmtesten Werken vorkommt.

Der Garten wird von der Fondation Claude Monet verwaltet und ist vom 1. April bis zum 1. November geöffnet. Die Hauptblütezeit ist von April bis Juni, aber Sie können diesen Ort in der Normandie zu jeder Jahreszeit besuchen, um sich mit der Natur zu verbinden.

Tulpenwahn in den Niederlanden

Etwa 40 Kilometer südwestlich von Amsterdam liegen die Keukenhof-Gärten, ein Spektakel der Frühlingsfarben und eines der berühmtesten Blumenziele Europas.

Zu dem 1949 als riesige Blumenschau angelegten Park gehören auf 32 Hektar rund sieben Millionen Blumenzwiebeln, darunter mehr als 800 Tulpensorten - die berühmteste Blume des Landes - sowie Narzissen, Orchideen, Hyazinthen und Lilien.

Niederländische Tulpen im Keukenhof Garten Anh Tran/Unsplash

Die Gärten sind jedes Jahr nur von März bis Mitte Mai geöffnet. Wenn Sie befürchten, ein unverzichtbares Windmühlen- und Tulpenfoto zu verpassen, sollten Sie beachten, dass der Keukenhof im Internet einenaktuellen Bericht darüber veröffentlicht, welche Blumen gerade blühen. Derzeit können Sie spät blühende Tulpen, Allium und Schwertlilien bewundern.

Die Mohnblumen der Toskana bringen die Hügel zum Strahlen

Wenn Italien aus dem Winter erwacht, bietet die Toskanaein eigenes Naturschauspiel.

Von April bis Mai blühen zwischen Weinstöcken und Zypressenfeldern wilde Mohnblumen auf und färben die Landschaft in ein leuchtendes Rot. Die Blumen bevorzugen warme, trockene Orte, weshalb das UNESCO-Weltkulturerbe Val D'Orcia ein idealer Ort ist, um sie zu finden - am besten bei einem Picknick unter einem blauen Frühlingshimmel.

In der Toskana gibt es mehrere ausgezeichnete Wanderrouten, die durch Weizenfelder, üppige Wälder und mittelalterliche Städte führen. Eine unvergessliche Wanderung können Sie auf Abschnitten der Via Francigena unternehmen, einem alten Pilgerweg, der sich von Canterbury bis nach Rom erstreckt.

Schottlands und Englands Glockenblumenwälder sind der Reset-Knopf der Natur

In Schottlandist der Glen Finglas Estate im Trossachs National Park eines der artenreichsten Gebiete Großbritanniens und ein hervorragender Ort, um die ersten Glockenblumen der Saison zu sehen.

Die vom Woodland Trust verwaltete, weitläufige Landschaft mit ihren alten Wäldern, Seen und Bergpfaden erwacht im Frühling zu neuem Leben. Bereits Anfang Mai sind die Wälder mit Blauglocken übersät, und später in der Saison kommen seltene Orchideen und Moose hinzu. Wanderer können verschiedenen Wegen folgen, aber der 27 Kilometer lange Mell Circuit bietet einige der schönsten Blumen und Ausblicke auf die Hügel.

Bluebells werden die Glockenblumen auch genannt Adam Swaine/Flickr

Wer einen einfacheren Weg sucht, sollte die Isabella Plantation im Richmond Park besuchen. Etwas südwestlich von Wimbledon in London verwandelt sich dieser geschlossene Waldgarten im April und Mai in ein wahres Farbenmeer, wenn der Bluebell Walk, der nur für Fußgänger zugänglich ist, eröffnet wird.

Etwas weiter entfernt, in den Hole Park Gardens in Kent, findet jedes Jahr ein "Bluebell-Spektakel" statt, zu dem auch einBluebell-Barometer gehört, das Sie über die zu erwartenden Farben informiert.