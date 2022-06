In London gedenken viele Menschen der Opfer des Brandes am Grenfell Tower vor fünf Jahren. 72 Menschen starben bei dem Feuer in dem 24-stöckigen Sozialbau. Es war der schlimmste Brand in einem Wohngebäude in Großbritannien seit Kriegsende. Einige Überlebende haben immer noch keine dauerhafte neue Bleibe. Es gibt es immer noch etliche Hochhäuser, die mit ähnlichen, gefährlichen Fassaden verkleidet sind, die das Grenfell-Hochhaus wegen ihrer hohen Brennbarkeit zur Todesfalle machten.

Die Künstlerin Tuesday Greenidge, deren Tochter das Feuer überlebte, näht mit Ehrenamtlichen in einer Westlondoner Bibliothek einen riesigen Gedenkquilt zum Andenken an die Opfer.