Patriotic Pooch Parade - so heißt der Wettbewerb in Boston, bei dem am 4. Juli die Schönsten und die Bestangezogensten unter Hunden gewinnen konnten. Es ist Teil der Harborfests bei den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag. Nicht alle Hunde fanden es toll, im patriotischen Outfit vor die Jury gezerrt zu werden, doch Frauchen und Herrchen waren stolz.