Im Norden Thailands in der Region Chiang Rai ist der Sai-Fluss über die Ufer getreten und hat Geschäfts- und Wohngebiete im Bezirk Muang überschwemmt.

Der Pegel des Flusses stieg so schnell an, dass die Behörden Anwohner und Unternehmen nicht rechtzeitig warnen konnten, es blieb vielen nicht genug Zeit, ihre Wertsachen in höher gelegene Gebiete zu bringen.

Die Überschwemmungen im Bezirk Mae Sai in der vergangenen Nacht sind bereits die zweiten seit Mitte August.