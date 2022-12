no comment

Carole Feuerman ist eine der drei Künstlerinnen, die in den späten 1970er Jahren die Bewegung des Hyperrealismus begründeten.

Auf der Art Basel Miami Beach 2022 werden ihre ikonisch-figurativen Werke von Schwimmern und Tänzern ausgestellt.

Die Art Basel Miami ist zwar in ersten Linie kommerziell und an ernsthaften Sammlern orientiert, die öffentliche Ausstellung zieht aber auch Kunstliebhaber aus der ganzen Welt an.