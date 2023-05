London bejubelt das Königspaar

no comment

In einer goldenen Kutsche, die im Jahr 1762 fertiggestellt wurde, fuhren der gerade gekrönte britische König Charles III. und Gemahlin Camilla von der Westminster Abbey zum Buckingham-Palast zurück. An den Straßen warteten Tausende. Viele riefen: Lang lebe der König! Später zeigte sich das Paar auf dem Balkon ihres Amtssitzes und winkte in die Menge.