Hitzewelle in Australien: Kaum ist der Winter vorbei, schon wüten Buschbrände

In Australien wütet seit Montag ein Buschbrand nahe der Stadt Beerwah in Queensland. Besonders im Nationalpark Glashouse Mountains kämpfen die Einsatzkräfte gegen die sich schnell ausbreitenden Flammen.

Das Land erlebt derzeit eine Rekordhitze gleich zu Beginn der warmen Jahreszeit: In weiten Teilen des Landes werden seit dem Wochenende Werte weit über der Norm verzeichnet. Vor allem in den Bundesstaaten Victoria, New South Wales und South Australia lägen die Temperaturen gebietsweise 10 bis 16 Grad über den Durchschnittswerten für September, berichtete der australische "Guardian" am Montag unter Berufung auf Meteorologen.

Teilweise kletterte die Quecksilbersäule auf 37 bis 39 Grad. Auch in der Metropole Sydney lagen die Werte seit Tagen bei etwa 30 Grad - dabei ist der Winter gerade erst vorbei.