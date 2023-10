Israel nach Hamas-Angriff unter Schock: Bilder des Horrors in Sderot unweit des Gaza-Streifens

Bilder des Horrors aus der israelischen Stadt Sderot. Nachdem am 7. Oktober Hamas-Kämpfer nach Israel eingedrungen waren, lagen am Sonntag viele Leichen auf den Straßen.

Die israelische Armee hat nach dem Angriff der Hamas erklärt, sie wolle alle Israelis, die in der Nähe des Gazastreifens leben, innerhalb von 24 Stunden evakuieren. Zehntausende Soldaten wurden in den Kampf gegen militante Palästinenser, die nach Israel eingedrungen sind, geschickt.

"Unser Auftrag für die kommenden 24 Stunden ist die Evakuierung aller Bewohner des Gazastreifens", sagte Militärsprecher Daniel Hagari gegenüber Reportern und fügte hinzu, dass die Kämpfe zur "Befreiung von Geiseln", die von Militanten in Israel festgehalten werden, noch andauern.

Die Evakuierung müsse nach einer gründlichen "Überprüfung des Gebietes" erfolgen, um sicherzustellen, dass sich keine militanten Kämpfer dort aufhielten.

"Es befinden sich Zehntausende Soldaten in dem Gebiet. Wir werden jede einzelne Gemeinde erreichen, bis wir jeden Terroristen in Israel getötet haben", sagte Hagari.

Auch in Kfar Aza, zwei Kilometer östlich der Grenze zum Gazastreifen, kämpften laut Hagari Truppen die ganze Nacht hindurch gegen Militante.

Am Samstag teilte die Armee mit, dass in einem Umkreis von 20 Kilometern von der Grenze zum Gazastreifen zwei Orte liegen, an denen Geiseln festgehalten werden.

Israelische Medien berichteten, dass Geiseln in Beeri und Ofakim freigelassen wurden, doch auf Anfrage von AFP weigerte sich die Armee, Einzelheiten zu nennen.

"Die Streitkräfte haben Hunderte von Terroristen vor Ort getötet", sagte er. Dutzende seien gefangen genommen worden.