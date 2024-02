Video. Verzweifelte Kinder in Gaza: Fast nichts mehr zu essen in Rafah

Mehr als eine Million Menschen leben in Rafah im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten. Die meisten von ihnen leiden Hunger, denn es gibt kaum noch etwas zu essen. Die palästinensischen Familien sind aus anderen Teilen des Kriegsgebiets geflohen, doch jetzt will Israels Armee auch in Rafah Bodenoperationen durchführen.

Mehr als eine Million Menschen leben in Rafah im Gazastreifen an der Grenze zu Ägypten. Die meisten von ihnen leiden Hunger, denn es gibt kaum noch etwas zu essen. Die palästinensischen Familien sind aus anderen Teilen des Kriegsgebiets geflohen, doch jetzt will Israels Armee auch in Rafah Bodenoperationen durchführen. Khaled Eid leitet die Rahma-Wohltätigkeitsorganisation, er erklärt, wie er trotz allem weiter versucht zu helfen: "Zu Beginn des Krieges waren Lebensmittel bis zu einem gewissen Grad verfügbar, aber später kam es wegen der großen Zahl von Menschen zu Engpässen. Heute finden wir nicht viel, und wie Sie sehen können, gibt es kein Gas zum Kochen, so dass wir mit Holz kochen, und die Lebensmittel sind sehr knapp bemessen. Jetzt kochen wir Erbsen, Kartoffeln und Linsen. Es gab verschiedene Arten von Lebensmitteln, aber jetzt sind alle Lebensmittel knapp. Es gibt fast nichts mehr. Azza Abbasi musste mit ihrer Familie aus Beit Hanoun fliehen. Sie sagt: "Ich bin heute hier, weil die Bedingungen schwierig sind, und ich komme, um Essen für die Kinder zu besorgen, denn es gibt nichts zu essen für unsere Kinder. Unsere Häuser wurden zerstört und meine Tochter wurde verwundet, und unsere Lage ist schlecht."