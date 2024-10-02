Video. Große Waldbrände in Griechenland nicht unter Kontrolle

Den dritten Tag in Folge bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer große Waldbrände auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Das Feuer hat bereits zwei Menschenleben gefordert und ein großes Waldgebiet zerstört.
Wegen der katastrophalen Lage hat Griechenland das Katastrophenschutzverfahren der EU und andere Länder um Hilfe gebeten. Unter anderem haben Italien und Kroatien insgesamt drei Löschflugzeuge nach Griechenland geschickt. Nach Angaben der griechischen Feuerwehr waren mehr als 400 Feuerwehrleute mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt.
Die Brände sind noch nicht unter Kontrolle. Momentan gibt es nur noch zahlreiche verstreute Brände. Es bleibt jedoch unklar, ob diese gelöscht werden können, bevor der Wind das Feuer erneut ausbreitet.