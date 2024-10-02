Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Neueste Meldungen
Kultur
Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Das Feuer hat zwei Menschenleben gefordert und ein großes Waldgebiet verwüstet.
No Comment

Video. Große Waldbrände in Griechenland nicht unter Kontrolle

Zuletzt aktualisiert:

Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer kämpften am Dienstag im Süden Griechenlands gegen große Waldbrände, die bereits zwei Menschenleben gefordert haben.

Den dritten Tag in Folge bekämpfen Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer große Waldbrände auf der griechischen Halbinsel Peloponnes. Das Feuer hat bereits zwei Menschenleben gefordert und ein großes Waldgebiet zerstört.  

Wegen der katastrophalen Lage hat Griechenland das Katastrophenschutzverfahren der EU und andere Länder um Hilfe gebeten. Unter anderem haben Italien und Kroatien insgesamt drei Löschflugzeuge nach Griechenland geschickt. Nach Angaben der griechischen Feuerwehr waren mehr als 400 Feuerwehrleute mit der Bekämpfung des Brandes beschäftigt.  

Die Brände sind noch nicht unter Kontrolle. Momentan gibt es nur noch zahlreiche verstreute Brände. Es bleibt jedoch unklar, ob diese gelöscht werden können, bevor der Wind das Feuer erneut ausbreitet. 

