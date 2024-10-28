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Radfahrer feiern den Tag der Toten in Mexiko
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Video. Geister auf zwei Rädern: Mexiko feiert den Tag der Toten

Zuletzt aktualisiert:

Hunderte Radfahrer, verkleidet als Geister, Skelette und Filmfiguren, fuhren am späten Freitagabend durch eine der Hauptstraßen von Mexiko-Stadt, um den Tag der Toten zu feiern.

Skelette und Geister auf Fahrrädern zogen durch die Straßen, um den mehrtägigen Feiertag zu Ehren der Verstorbenen zu begehen. Oft wird dabei auf humorvolle Weise an Freunde und Familienmitglieder erinnert.

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Viele waren als Catrinas gekleidet – jene mit Blumen geschmückten Totenköpfe, die die Verbindung zwischen Lebenden und Toten symbolisieren. Claudia, eine 43-jährige Lehrerin, zeigte sich begeistert und wünscht sich mehr solcher Tage: „Ich denke, es sollte mehr Momente wie diesen geben. Vielleicht nicht unbedingt zu einem bestimmten Fest, aber um mehr Raum für Radfahrer zu schaffen.“

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