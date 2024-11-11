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Die Athleten balancieren auf einer Slackline.
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Video. Slackliner balancieren in atemberaubendem Weltrekord zwischen Heißluftballons in 2.500 Metern Höhe

Zuletzt aktualisiert:

Auf einer Slackline, die zwischen zwei fliegenden Heißluftballons in 2.500 Metern Höhe gespannt ist, haben die beiden Deutschen Friedi Kühne und Lukas Irmler am Samstag einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Friedi Kühne und Lukas Irmler, zwei deutsche Slackline-Sportler, haben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Sie liefen über eine zwischen zwei Heißluftballons gespannte Slackline in einer Höhe von 2.500 Metern und haben damit den bisherigen Rekord von 1.900 Metern, der 2021 in Brasilien aufgestellt wurde, übertroffen. Beide sind Veteranen in der Slackline-Welt und halten mehrere Rekorde. Irmler legte 2019 eine Strecke von zwei Kilometern zurück, während Kühne 2017 einen Highline-Rekord auf einer 110-Meter-Linie in 250 Metern Höhe aufstellte.

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