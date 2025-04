Video. Neue Bukarester Verkaufsautomaten helfen Katzen und der Umwelt

Katzen sind leichte Opfer von Frost. Obdachlose Katzen können, wenn sie nicht gut gefüttert werden, innerhalb einer Stunde erfrieren.

Um die streunenden Tiere der Stadt zu unterstützen, wurden in den Bukarester Parks Tineretului, Floreasca und Circului solarbetriebene Automaten aufgestellt. Die Automaten ermöglichen es den Bürgern, Plastikflaschen und Aluminiumdosen zu recyceln und im Gegenzug Futter und Wasser für obdachlose Katzen zu erwerben. Die Initiative zielt darauf ab, entscheidende Hilfe zu leisten, vor allem in den harten Wintermonaten, wenn die Katzen ungeschützt den eisigen Temperaturen ausgesetzt sind, und während der sengenden Hitzewellen im Sommer, wenn Wasser für sie überlebenswichtig ist.

Das Projekt, das von der Tierärztevereinigung Sache in Zusammenarbeit mit der Behörde für Tierüberwachung und Tierschutz ins Leben gerufen wurde, bietet eine einfache und kostenlose Möglichkeit für die Bevölkerung, Tieren in Not zu helfen. Die Initiative der Stadt, die vom Bukarester Rathaus finanziert wird, wird außerdem durch einen Jahresvorrat an Futter unterstützt, der von der internationalen NGO Greater Good Charities gespendet wurde.

Die Automaten, die bereits viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen haben, bieten nicht nur Nahrung für Katzen, sondern werben auch für die Adoption von Hunden, indem sie auf informativen Schautafeln dazu auffordern, streunende Tiere zu adoptieren. Derzeit befinden sich die Futterautomaten nur in drei beliebten Parks - aber es wird erwartet, dass es noch mehr werden.