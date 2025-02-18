Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Der Ätna bricht aus, Sizilien, Italien, am 14.02.2025
No Comment

Video. Spektakulärer Ausbruch des Ätna: Umgeleitete Flüge in Catania

Zuletzt aktualisiert:

Der Ätna auf Sizilien ist seit dem 12. Februar aktiv und schleudert Asche. Die Behörden rufen zur Vorsicht auf.

Der Ätna auf Sizilien ist wieder aktiv. Sein erster Ausbruch im Jahr 2025 fand am 12. Februar statt und hat sich in den letzten Tagen intensiviert.

Seit Mittwoch treten Lavaströme aus dem Krater Bocca Nuova aus und bewegen sich langsam in Richtung Südwesten, ohne dass aber eine unmittelbare Gefahr für die Bewohner besteht.

Die Aschewolken, die in die Atmosphäre geschleudert wurden, zwangen den Flughafen von Catania dazu, mehrere Flüge umzuleiten.

Während der schneebedeckte Vulkan einen faszinierenden Anblick bietet, mahnen die italienischen Behörden zur Vorsicht und raten Neugierigen davon ab, sich dem Gebiet zu nähern.

