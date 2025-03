Video. Das gewaltige Ausmaß der Zerstörung in Jabalia, Gaza

Die Aufnahmen zeigen das gewaltige Ausmaß der Zerstörung in Jabalia, die der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der Hamas in den vergangenen 16 Monaten verursacht hat.

Der Krieg hat verheerende Auswirkungen auf die Infrastruktur in der Enklave. Viele der dicht besiedelten Stadtgebiete liegen in Schutt und Asche. Die wenigsten Krankenhäuser des Gebiets sind noch funktionsfähig, während die Zivilbevölkerung in Zeltstädten und Schulgebäuden Zuflucht gefunden hat.

Seit Beginn des Krieges wurden im Gazastreifen mindestens 48.440 Menschen getötet, wie das lokale Gesundheitsministerium mitteilte, die meisten davon Zivilisten. Das Medienbüro der Regierung im Gazastreifen bezifferte die Zahl der Toten auf über 61.000 und erklärte, dass Tausende Menschen, die unter den Trümmern vermisst wurden, als tot gelten. Mehr als 111.845 Menschen wurden verletzt.

Der Krieg begann nach einem von der Hamas geführten Angriff auf Israel am 7. Oktober 2023, bei dem 1.139 Menschen in Israel getötet und mehr als 200 als Geiseln genommen wurden.