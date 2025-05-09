Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Goldstumpfnasenaffe im Zoo Beauval
No Comment

Video. Erstes Goldstumpfnasenaffenbaby im Zoo Beauval geboren

Zuletzt aktualisiert:

Zum ersten Mal wurden drei Goldstumpfnasenaffen aus China im Zoo Beauval in Frankreich eingeführt, was einen Meilenstein in den Artenschutzbemühungen darstellt.

Zum ersten Mal sind drei Goldstumpfnasenaffen in Europa angekommen und begeistern die Besucher des Zoos von Beauval in Frankreich.

Die aus dem Shanghai Wild Animal Park stammenden Affen - Indou, Jinbao und Jinhua - verbrachten einen Monat in Quarantäne, bevor sie der Öffentlichkeit vorgestellt wurden.

Rhinopithecus roxellana, beheimatet in den Bergwäldern Chinas, ist eine Altweltaffenart, die in den gemäßigten Bergwäldern Zentral- und Südwestchinas vorkommt, insbesondere in den Provinzen Sichuan, Gansu, Hubei und Shaanxi.

Diese bedrohten Primaten sind bekannt für ihr leuchtend goldenes Fell und ihre markanten nach oben gebogenen Nasen.

Ihre Ankunft markiert einen wichtigen Meilenstein in einer zehnjährigen Partnerschaft zwischen dem Zoo von Beauval und der China Wildlife Conservation Association.

Das speziell entworfene Gehege, "Die Höhen Chinas", ahmt den natürlichen Lebensraum der Affen nach und verfügt über traditionelle chinesische Architektur und einheimische Vegetation.

