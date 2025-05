Video. Tornado hinterlässt Spur der Zerstörung in Puerto Varas

Mindestens 19 Menschen wurden verletzt und etwa 250 Häuser beschädigt, als ein Tornado durch die Region Los Lagos fegte. Die Bewohner mussten evakuiert werden und es kam zu weitreichenden Stromausfällen. Notunterkünfte wurden beschädigt, Waren in Geschäften verstreut und Dächer von Gebäuden gerissen. Der Tornado wurde vom chilenischen Wetterdienst als EF-1 eingestuft und brachte Windgeschwindigkeiten von bis zu 178 km/h. Präsident Gabriel Boric besuchte am Montag die Gegend und kündigte Soforthilfe und Unterstützung für den Wiederaufbau für die betroffenen Familien an.