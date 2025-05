Video. Tausende versammeln sich im neuen Gaza-Hilfszentrum in Rafah

In der Nähe abgefeuerte Warnschüsse israelischer Streitkräfte führten zu Panik am humanitären Zentrum in Gaza, das von den USA unterstützt wird.

Augenzeugen berichteten von Panzerschüssen und Militärhubschraubern, die Leuchtfackeln abfeuerten, während die Menge floh.

Mindestens drei Palästinenser wurden verletzt, darunter ein Mann, der blutend am Bein gesehen wurde.

Tausende waren kilometerweit aus überfüllten Lagern entlang der Küste Gazas gelaufen. Nach Monaten der israelischen Blockade herrscht in der Region Hungersnot.

Die Hilfsgüterverteilung wurde kurzzeitig unterbrochen, aber wieder aufgenommen, als sich die Lage beruhigte.