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Archivfoto - Nilgänse haben ein Storchennest in Wehrheim bei Frankfurt, Deutschland, am Freitag, den neunundzwanzigsten November zweitausendvierundzwanzig, besetzt.
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Video. Cristians berühmte Weißstörche in neuem Schutzprojekt markiert

Zuletzt aktualisiert:

In Cristian, in Zentralrumänien, werden erstmals Weißstorchküken mit Überwachungsringen ausgestattet, um ihre Migration, Gesundheit und ihr langfristiges Überleben zu verfolgen.

Dutzende junge Störche werden gewogen, gemessen und mit zwei Ringen markiert – einem aus Metall und einem aus Kunststoff – jeder mit einem einzigartigen Code versehen.

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Cristian, bekannt für seine hohe Storchpopulation, ist Heimat von mindestens 60 Nestern, die in das Projekt einbezogen sind.

Die Daten werden lokale Populationsstudien informieren und ökologische Risiken hervorheben, denen die Art ausgesetzt ist, die jeden Winter nach Afrika migriert.

Forscher sammeln auch biologische Proben, um die Gesundheit und die Umweltbedingungen zu beurteilen.

Studenten und Wissenschaftler der Fakultät für Naturwissenschaften der „Lucian Blaga“ Universität von Sibiu führen die Bemühungen an, unterstützt von Naturschutzbehörden und lokalen Versorgungsunternehmen.

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