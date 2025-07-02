Video. Giftiges Feuer auf illegaler Mülldeponie in Sarajevo sorgt für Gesundheitsbedenken

Das Feuer, das in Schichten von Plastik und medizinischem Abfall brennt, erweist sich als nahezu unmöglich schnell zu löschen.
Die Behörden sagen, dass es mehrere Tage dauern könnte, es zu löschen.
Die Luftverschmutzungswerte sind stark angestiegen, mit PM10- und PM2.5-Partikeln weit über den sicheren Grenzen.
Den Bewohnern wird geraten, drinnen zu bleiben, Fenster geschlossen zu halten, Masken zu tragen und, wenn möglich, Luftreiniger zu verwenden.
Gesundheitsbehörden warnen, dass der Rauch besonders gefährlich für Kinder, schwangere Frauen, ältere Menschen und Menschen mit chronischen Erkrankungen ist.