Video. Explosion an Tankstelle in Rom verletzt Dutzende

Die Explosion, die während des Betankens am frühen Freitagmorgen stattfand, ließ dichten schwarzen Rauch in den Himmel aufsteigen, der in der ganzen Stadt sichtbar war.
Zeugen berichteten, die Druckwelle habe nahegelegene Häuser „wie ein Erdbeben“ getroffen.
Acht Beamte erlitten bei einer Reihe von Explosionen, die auf den ersten Knall folgten, Verbrennungen. Alle Verletzungen sollen nicht lebensbedrohlich sein.
Feuerwehrleute arbeiteten bei großer Hitze daran, den Brand unter Kontrolle zu bringen, der sich auf nahegelegene Fahrzeuge und ein Lagerhaus der Strafverfolgungsbehörden ausgebreitet hatte.
Eine Untersuchung läuft.